Crisis en el Oporto: Zubizarreta, señalado

Días de catarsis en Oporto. La eliminación de los dragones en el Mundial de Clubes a las primeras de cambio ha abierto una profunda herida entre la dirección deportiva, liderada por Andoni Zubizarreta, y la presidencia de André Villas-Boas.

Buen trabajo

El vasco no ve clara su continuidad en los despachos y en la prensa de Portugal especulan con una salida de carácter inmediato de Do Dragao. De nada vale el excelente trabajo que ha realizado Zubi desde que accedió a la cartera de fichajes, con llegadas como la de Gabri Veiga o Samu Omorodion y la renovación de Rodrigo Mora, futbolista que está llamado a marcar una época en el fútbol moderno. El adiós de la cita mundialista podría suponer un antes y un después.

La deriva en la relación entre Villas-Boas y Zubizarreta se inició con un cambio en la política económica del club. El Oporto se estrechará el cinturón y el mercado de refuerzos se resentirá. De hecho, la llegada de Veiga se produjo al ser una oportunidad de mercado. Sin ir más lejos, los portugueses no pudieron competir con el Celta de Vigo por Ilaix Moriba, que había sonado como incorporación y que finalmente se decantó por la oferta gallega para seguir en Balaídos tras su etapa en el RB Leipzig. Ni las ventas de Nico González al Manchester City por 60 millones de euros ni la de Galeno al Al-Ahly por 50 han aligerado la situación financiera en Do Dragao.

Andoni Zubizarreta, director deportivo del Oporto / 'X'

Relación tocada

El exazulgrana llegó al Oporto en la primavera de 2024, después de que la candidatura de Villas-Boas fuera la más votada en las elecciones a la presidencia. Ambos habían mostrado muchísima sintonía cuando coincidieron en el Olympique de Marsella, uno como director deportivo y el otro como entrenador. Sin embargo, ese trabajo no se ha podido trasladar a la desembocadura del Duero. La falta de confianza tardó poco en aparecer.

La salida de Zubizarreta no será la única en el Oporto. Martín Anselmi tiene las horas contadas en el banquillo blanquiazul debido a los malos resultados. El argentino llegó a mitad de temporada a la estructura técnica portista en sustitución de Vítor Bruno, pero no logró reflotar el rendimiento deportivo. Los dragones quedaron desbancados pronto de la lucha por el título liguero y en Europa no pasaron de los dieciseisavos de final tras caer en la eliminatoria con la Roma.

Mucho ruido

La estancia de Zubizarreta en Portugal no ha sido demasiado agradable. El director deportivo ha vivido varios episodios tensos con la afición del Oporto, que le acusaban de no tener una hoja de ruta definida en la confección de la plantilla. Zubi fue increpado al finalizar el duelo de Europa League frente al Anderlecht y tras el de Primeira Liga contra el Estrela Amadora, donde tuvo que ser escoltado para abandonar el estadio.