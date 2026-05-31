El calvario de Oriol Romeu: 131 minutos y un futuro incierto

Oriol Romeu puso punto final definitivamente a su etapa vinculada al FC Barcelona el pasado verano. El mediocentro catalán, que había regresado al club azulgrana en 2023 para ocupar el vacío dejado por Sergio Busquets, nunca logró asentarse en los planes deportivos del equipo. Después de una primera temporada irregular y de una cesión posterior al Girona, el Barça y el futbolista acordaron la rescisión de su contrato pese a que todavía le restaba un año de vinculación. La entidad azulgrana buscaba liberar masa salarial y facilitar una salida definitiva para un jugador que ya no entraba en los planes deportivos.

Sin equipo durante varios meses, Romeu acabó regresando al Southampton en noviembre de 2025. El conjunto inglés apostó por recuperar a un futbolista muy querido por la afición después de su larga y exitosa primera etapa en St Mary’s, donde disputó más de 250 partidos entre 2015 y 2022 y llegó a convertirse en uno de los líderes del vestuario. Su vuelta fue recibida con entusiasmo en Inglaterra, especialmente por el contexto complicado que atravesaba el club en Championship, buscando estabilidad y experiencia en una plantilla joven.

Oriol Romeu, en su primera etapa en St Mary's Stadium / X

"El hecho de volver creo que habla por sí solo. Aquí fui feliz, disfruté de mis años en el club (...) creo que se lo debía y era una manera de devolver lo que me dieron", aseguró el centrocampista de Ulldecona en la entrevista de presentación con su nuevo club.

Sin embargo, el protagonismo de Oriol Romeu en esta segunda etapa estuvo muy lejos del que tuvo durante sus mejores años en la Premier League. El centrocampista apenas disputó siete partidos oficiales durante la temporada 2025-26, con un total de 131 minutos repartidos entre Championship y competiciones coperas. La mayoría de sus apariciones llegaron entrando desde el banquillo y no consiguió marcar ni asistir. Sus cifras reflejan claramente un rol muy secundario dentro de los planes del Southampton.

Oriol Romeu, en su primera etapa en St Mary's Stadium / X

En Championship participó en seis encuentros y vio dos tarjetas amarillas, aunque nunca logró encadenar continuidad. El Southampton valoró especialmente su experiencia y su conocimiento del club, pero físicamente el futbolista catalán ya no mostró la intensidad ni la capacidad de recorrido que marcaron sus mejores temporadas en Inglaterra. Incluso llegó a tener participación puntual con dinámicas del filial sub-21 durante algunos tramos del curso.

Noticias relacionadas

A sus 34 años, el futuro de Oriol Romeu vuelve a quedar abierto. El mediocentro acaba contrato en junio de 2026, pero su escaso protagonismo deja dudas sobre cuál será su siguiente paso. En Inglaterra siguen destacando su profesionalidad y liderazgo dentro del vestuario, aunque el escenario apunta a que tendrá que afrontar un nuevo capítulo de su carrera deportiva después de pasar por clubes como FC Barcelona, Chelsea, Valencia, Stuttgart, Girona y Southampton.