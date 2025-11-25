El calvario de Neymar no tiene fin: ¡Otra vez lesionado!

Lo de Neymar es digno de estudio. El delantero brasileño, cuyo último sueño es participar en el Mundial 2026, no levanta cabeza con las lesiones mientras el Santos le echa de menos y vuelve a estar en peligro de descenso a la segunda categoría del Brasileirao tras empatar frente a Internacional.

Venía el Peixe en una cómoda situación tras encadenar una victoria y un empate frente a Palmeiras y Mirassol, respectivamente. Después de varias jornadas luchando por salir del descenso, lo logró gracias a un sorprendente triunfo frente al hasta entonces líder Palmeiras. Neymar no brilló, de hecho pasó desapercibido, pero su equipo sacó adelante el partido y abandonó la zona roja.

También ayudó el empate cosechado frente al Mirassol, encuentro en el que Neymar sí apareció para echarse el equipo a la espalda y rascar un punto frente a un rival que ocupa posiciones de Copa Libertadores.

Parecía resurgir...

El crack brasileño adelantó a su equipo a los cuatro minutos de juego, aprovechando un balón en largo desde la defensa que le dejó completamente solo en el mano a mano con el portero. Encaró y definió por bajo a la perfección. La alegría no fue perfecta, pues Mirassol igualó de penalti en la segunda mitad, pero un empate frente a un rival que ocupa la cuarta posición permitía ser optimistas en el entorno del Peixe.

Pero nada más lejos de la realidad. Todo era felicidad en el Santos, mientras el ex el Barça lloraba de la emoción y de haberse sacado un gran peso de encima, preocupado por no descender a 'su' Santos a la Serie B. Sin embargo, el peligro acecha de nuevo al Peixe, que no fue capaz de pasar del empate (1-1) esta madrugada ante Internacional... ¡otra vez sin Neymar!

En descenso a falta de tres jornadas

El extremo, que ya se perdió dos meses de competición entre septiembre y noviembre, todavía no había alcanzado su mejor nivel en el aspecto físico y eso se había notado en el campo. Pero su alma de líder, su pasado en el mundo del fútbol y el hecho de ser capitán motivaban al entrenador a seguir apostando por Neymar en sus onces iniciales.

Y así iba a ser frente a Internacional en la madrugada de este martes, hasta que se desveló que el crack brasileño sufrió recientemente molestias en la rodilla que obligaron al entrenador, Juan Pablo Vojvoda, a descartarle para el último encuentro del Peixe, resuelto con un 1-1 con el que, sumado a la victoria del Vitória, vuelve a caer a posiciones de descenso a falta de tres jornadas.

Es el enésimo varapalo sufrido por Neymar en los últimos años. No deja de encadenar lesión tras lesión y su sueño de participar en un último Mundial se desvanece a toda velocidad. "Neymar está en la lista de futbolistas que pueden ir a la Copa del Mundo. Tiene seis meses para entrar en la convocatoria definitiva, pero necesita demostrar su rendimiento", dijo en su día Ancelotti, seleccionador de Brasil. Y, de momento, Neymar no está demostrando nada de nada. Lesionándose cada dos por tres, no es realista pensar en un último 'baile' de Ney en un Mundial.