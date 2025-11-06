Fin al calvario del exazulgrana Chadi Riad

Todo apuntaba a que iba a ser el central del futuro en el Barça, sin embargo, apenas tuvo oportunidades en el conjunto azulgrana para demostrar su potencial. Fuerte en el juego aéreo, la contundencia y la colocación, Xavi Hernández lo citó para realizar la pretemporada en el verano de 2022. Pero su aventura en el primer equipo culé careció de continuidad.

Se marchó al Betis en el mercado de fichajes estival de 2023, y en el cuadro andaluz sí fue capaz de despuntar bajo las órdenes de Manuel Pellegrini. Se convirtió en una de las sensaciones de LaLiga, aprovechando todas las oportunidades otorgadas por el técnico chileno. Este buen rendimiento no pasó desapercibido y, tan solo un curso después, el Crystal Palace abonó 15 millones de euros, a repartir entre Betis y Barça, para hacerse con sus servicios.

Chadi Riad, durante un partido con el Real Betis / @chadiriad17

Tenía por delante un importante reto en la Premier League, pero su aventura inglesa ha estado marcada por las desgracias. Tras disputar sus primeros minutos con los 'Eagles', estuvo alejado varios meses alejado de los terrenos de juego por problemas en la rodilla. Volvió en el mes de enero, sin embargo, otra vez la mala suerte se cebó con Chadi Riad con una rotura del ligamento cruzado anterior.

Pero todo esto ya ha quedado atrás. El ex del Barcelona regresó este miércoles a los entrenamientos con el Crystal Palace, diez meses después de sufrir una grave lesión de rodilla. El defensa, de 21 años, formará parte por primera vez del grupo de convocados desde enero, aunque el técnico, Oliver Glasner, dejó claro que no tendrá minutos por el momento.

"Tenemos un lugar libre y hablé con él. Sólo quiero que vuelva a sentir el ambiente de Selhurst Park. No va a tener minutos, pero es importante que vuelva a estar involucrado en el grupo", expresó Glasner en la rueda de prensa previa al duelo ante el AZ Alkmaar.

Chadi Riad regresó ante el Stockport en FA Cup tras más de cuatro meses lesionado / @chadiriad17

"Esta semana fue un gran momento para él. Yo también tuve lesiones y sé lo difícil que es trabajar en el gimnasio mientras ves a tus compañeros en el campo. Ahora debe ir paso a paso. Necesita entrenar el ritmo y jugar algunos minutos con el equipo sub-21 para volver al nivel competitivo. No hay presión ni prisa", añadió. “Estoy 100 % seguro de que le dará un impulso, pero ahora se trata de mantener la paciencia y avanzar paso a paso", finalizó.

Desde su incorporación al equipo inglés en junio de 2024, Riad apenas ha podido participar en cuatro encuentros oficiales. En enero de este año, mientras estaba concentrado con la selección de Marruecos, sufrió la rotura del ligamento cruzado. A pesar de ello, formó parte del plantel que se coronó campeón de la FA Cup, torneo en el que disputó los 90 minutos del partido de tercera ronda frente al Stockport.