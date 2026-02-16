El calvario de Deulofeu: "Perdí toda mi vida personal. Es lo más doloroso que uno puede sentir"

A Gerard Deulofeu le ha tocado vivir la parte más cruel del fútbol. Pero, como suele decirse, la esperanza es lo último que se pierde. El exjugador del FC Barcelona está cada vez más cerca de pisar un terreno de juego. Tras más de tres años de calvario, el extremo catalán ultima su recuperación con el Udinese con la vista puesta en regresar a la competición y recuperar la sonrisa perdida por el camino.

Ya en la recta final de este exigente proceso, Deulofeu conversó con la 'BBC' y reveló las numerosas dificultades que ha enfrentado a lo largo de este camino. El delantero catalán relató cómo se vivió su última aparición en el campo, marcada por una grave lesión. Precisamente el día de su regreso a los terrenos de juego, el 22 de enero de 2023, en un duelo de Serie A contra la Sampdoria, sufrió un duro revés: "Jugué 15 minutos. Y ahí, en esos 15 minutos, me rompí completamente el ligamento cruzado anterior. Ese fue mi último partido".

Gerard Deulofeu celebra un gol con el Udinese / EFE

"Se opera, se modifica el ligamento cruzado anterior (LCA), el sistema, y la recuperación es progresiva. Pero el problema fue la infección. No fui la persona más afortunada", puntualizó. Aunque no pierde la esperanza, sabe de la dificultad de volver a pisar un terreno de juego: "Perdí toda mi vida personal. Es lo más doloroso que uno puede sentir. Ahora solo espero un milagro para volver a jugar al fútbol. Pero sé que es muy difícil volver con esa incapacidad. Mis dos huesos hace una mueca, es impactante".

"Mi rodilla necesitaba sanar. Para entrenar duro, primero hay que sanar. A ver si aguanto el impacto. Estoy muy contento porque siento que la pierna está muy fuerte. Cuanto más músculo se desarrolla, menos dolor hay en la rodilla, así que ahora siento que sí, mi rodilla está preparada para correr. Siento que estoy cerca. En cuanto a fuerza muscular, estoy al mismo nivel que los chicos disponibles ahora mismo. Pero veamos cómo responden, sin cartílago y sin menisco...", explicó.

Entrevista a Gerard Deulofeu en "ADN Masia" / ADN Masia

Pese a la dureza del proceso de recuperación, Deulofeu destacó la importancia de su familia en este camino: "Hay cosas realmente importantes. Una, sin duda, es la familia y el hogar. Para intentar superar esta etapa, ante todo, tu hogar debe estar lleno de paz y amor cada mañana. La felicidad, ver crecer a tus hijos, estar con tu esposa, sentir paz y amor en casa. Es fundamental ir a entrenar todos los días con buen humor". Ahora, tan solo toca esperar y que el deseo de volver a pisar un verde pueda hacerse realidad cuanto antes.