Fin al calvario de Dest: "Tuve que volver a aprender a caminar"

Todos recordaremos a Sergiño Dest. El estadounidense era un jugador capaz de lo mejor y lo peor en un corto periodo de tiempo. Y esa irregularidad se paga al máximo nivel. No logró asentarse en el FC Barcelona, que decidió ceder al defensor al AC Milan primero y al PSV posteriormente.

En el club neerlandés, Dest logró sacar su mejor versión, pero una inoportuna lesión frenó su progresión. De vuelta al Barça en junio de 2024, la dirección deportiva azulgrana seguía sin contar con él, y decidió traspasarlo definitivamente al PSV como medida para rebajar la masa salarial del equipo.

YA DE VUELTA

Ahora, tras muchos meses de sufrimiento y trabajo, Sergiño Dest vuelve a sentirse futbolista. El lateral estadounidense regresó a un terreno de juego después de 11 meses sin jugar por una rotura de ligamento cruzado. Olvidados los problemas físicos, el ex del Barça ya demostró su talento en el duelo contra el Heerenveen.

Apenas disputó algo más de 20 minutos en un partido que ya estaba encaminado con dos goles de ventaja por parte del PSV. No obstante, fue un primer y gran paso para Dest: "Me sentí increíble. He estado esperando este momento durante mucho tiempo. Estoy muy feliz de estar de vuelta. Esto lo tengo en la cabeza desde hace once meses, pero ahora estoy aquí. Para mí sólo importaba una cosa: poder entrar al campo".

"Todavía estaría jugando ahora. Claro que tuve que recuperar el aliento un par de veces, pero mis piernas no estaban pesadas. Tengo que ser cauteloso y tomármelo con calma, pero en realidad podría haber jugado más de media hora. Sentí que podía conquistar el mundo. No tengo dudas ni temores", añadió.

MESES MUY DUROS

No ha sido nada sencillo el proceso que ha experimentado Dest. Muchos meses de trabajo en silencio para poder estar de vuelta lo antes posible: "Acepté rápidamente la situación, ya que no podía hacer nada para cambiarla. Pero fueron meses muy complicados, porque tuve que volver a aprender a caminar. Ni siquiera podía levantar un kilo con la pierna. Es realmente extraño. Esto nos enseña a valorar la importancia de un cuerpo sano".

"Parte de mi recuperación la hice en el extranjero, pero también hice muchas cosas fuera del fútbol, simplemente para despejar mi cabeza. Fui a Londres para un concierto, por ejemplo, y estuve en la Semana de la Moda de París", concluyó.