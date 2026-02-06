El calvario de Ansu Fati no tiene fin: otra vez lesionado

Ansu Fati ha vuelto a su cruda realidad. El delantero cedido por el FC Barcelona llegaba el pasado mes de julio al Mónaco con el objetivo de relanzar su carrera, truncada en la capital catalana por un sinfín de lesiones que cortaron su excelente proyección futbolística. Pero media temporada después, el exazulgrana sigue sufriendo para lograr una regularidad que se le resiste pese a sus ocho goles en lo que llevamos de curso.

En ese sentido, el partido frente al Real Madrid parecía el punto de inflexión que necesitaba Ansu Fati en este 2026. Después de lesionarse a finales de 2025 y perderse seis partidos, el hispano-guineano comenzaba el año como un tiro y con grandes esperanzas. Regresó a los terrenos de juego el 16 de enero, anotando el único gol del Mónaco frente al Lorient.

Y entonces llegaba la Champions. Su regreso al Bernabéu generaba grandes expectativas, por su pasado blaugrana y por la posibilidad de relanzar su carrera frente a un conjunto de Xabi Alonso en horas muy bajas. Pero los blancos le endosaron una goleada de escándalo y Ansu Fati pasó completamente desapercibido.

Y a partir de ahí, su declive es más que evidente. Volvió a la suplencia cuatro días después frente al Le Havre en la Ligue 1 y no participó en el duelo de Champions frente a la Juventus. Sus últimos minutos los disfrutó el pasado 31 de enero frente al Rennes, cuando incluso anotó el tanto que desequilibró la balanza. Y es que eso es lo único que no le falta a Ansu: gol. De hecho, es el máximo anotador del Mónaco con siete dianas en la competición doméstica.

Otra lesión, esta vez en el gemelo

Pero Ansu Fati, que no levanta cabeza, tuvo que ser sustituido al descanso por molestias. No parecía nada grave, pero su ausencia el pasado jueves en la Copa de Francia ha terminado por encender todas las alarmas. El canterano azulgrana no solo no aparecía en el once titular del Mónaco, sino que también se ausentaba de la lista de suplentes por "otro problema físico", según informó RMC Sport.

El equipo del Principado notó más que nunca su ausencia, pues los de Sébastien Pocognoli cayeron eliminados a manos de un Estrasburgo que encarriló el encuentro en la primera mitad y que lo sentenció pasada la hora de juego (3-1).

Pese a que no ha trascendido el alcance de la lesión de Ansu Fati, 'L'Equipe' apunta a que también se perderá el partido del domingo frente al Niza por una dolencia en el gemelo, mientras los servicios médicos le evaluarán próximamente para concretar su tiempo de baja. Sea cual sea el resultado de las pruebas, lo que está claro es que Ansu sigue sin disfrutar de esa continuidad que le permitiría volver a brillar sobre el terreno de juego.