Fin al calvario de Ansu Fati: "Su progreso es rápido y alentador"

No fue una decisión sencilla, pero Ansu Fati emprendió este verano una nueva aventura lejos de Barcelona dirección AS Mónaco. El internacional con España no había apenas tenido protagonismo la temporada pasada, y necesitaba marcharse a un destino en el que reencontrarse con su mejor versión después de años de problemas físicos.

Y es que Ansu Fati estuvo relegado totalmente al banquillo la temporada pasada, en la que apenas disputó 298 minutos repartidos en once partidos. El atacante español no contaba para Hansi Flick y el FC Barcelona le abrió las puertas este verano. Pero, desde el primer momento, el atacante se decantó por un equipo como el Mónaco que iba a disputar la Champions League. Y el tiempo le ha dado la razón...

Ansu Fati, listo para volver / AS Mónaco

A Ansu Fati le ha costado mucho entrar en una convocatoria. En el club monegasco decidieron cuidar al máximo la salud del futbolista y en ningún caso precipitar su regreso a un terreno de juego. Siempre con la prudencia por bandera, el delantero español adoptó un plan específico para un retorno al verde seguro y sin sobresaltos.

Y, por fin, su día llegó este jueves en el debut del Mónaco en la Champions League. Es cierto que el resultado, una abundante derrota contra el Brujas no fue el esperado, pero la alegría aterrizó con el debut estelar de Ansu Fati con la camiseta monegasca. Salió a falta de treinta minutos y, ya en la recta final, fue capaz de ver portería con zurdazo imparable.

No fue tan solo el tanto, sino que Ansu se mostró en un buen tono físico presionando en todo momento a la defensa rival. Le falta rodaje, sin embargo, su rendimiento en su primer partido con el Mónaco nos invita a ser optimistas con el internacional español. Ya ha puesto fin a su calvario, y parece que lo mejor está por llegar.

En ese sentido, Ansu Fati compartió un mensaje a través de las redes sociales tras el partido: "Los primeros minutos con esta camiseta. Decepcionante que perdimos, a pesar de todo hay que seguir adelante". Además, también tuvo buenas palabras para él su entrenador Adi Hütter. "Progresará más. El objetivo es llevarlo al nivel de la Liga de Campeones. Su progreso es rápido y alentador", apuntó el técnico. Este Ansu Fati promete, esperemos que esta vez tenga la suerte necesaria.