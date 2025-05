El calvario de Alphonso Davies: "Tengo la rodilla jodida"

Campeón de la Bundesliga 2025 con el Bayern, aunque sin haber podido ayudar al equipo en las últimas jornadas. Alphonso Davies se lesionó en marzo, en el duelo internacional que Canadá disputó frente a Estados Unidos. El virus FIFA le atacó con crudeza: rotura de ligamento cruzado de la rodilla derecha. El peor de los diagnósticos que puede tener un futbolista.

"Contuve las lágrimas"

El lateral zurdo del cuadro bávaro rompió su silencio para confirmar que la rotura es más dura de lo previsto y que estará, por lo menos, hasta enero de 2026 sin saltar a los terrenos de juego. “Tengo toda la rodilla jodida (sic). Fue un poco shock cuando me lo dijeron. Me puse triste. Quise llorar. No voy a mentir. Contuve la lágrimas. Es triste, muy triste. Una lástima...", reconoció el defensa canadiense en su canal de 'Youtube'.

Alphonso Davies, en acción con la selección de Canadá / EFE

Davies admitió que está trabajando en su recuperación y que a las molestias físicas se le unen las psicológicas. "Si tengo suerte la próxima vez que pise un césped para jugar un partido será en enero, pero depende de lo rápido que pueda recuperarme. Físicamente duele, pero mentalmente es agotador. Intento mantener una energía positiva”, aseveró.

El defensor relata los momentos posteriores al fatídico día de su lesión: "Fue una noche dura. Tuve un colapso mental. No sé que me pasó. Acabo de ducharme y me derrumbé. Me rompí. Empecé a llorar y entré en pánico... Apenas pude dormir anoche encontrando una posición cómoda para que mi pierna descanse”.

No al Madrid

Alphonso Davies, a sus 24 años, renovó recientemente su contrato con el Bayern, en una apuesta de los alemanes por asegurar la continuidad del proyecto junto a Joshua Kimmich o Jamal Musiala. El canadiense cerró así la puerta a los rumores que le vestían del Real Madrid la próxima temporada.