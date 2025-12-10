Fin al calvario de Alphonso Davies: 262 días de lucha y gestión emocional

Alphonso Davies está de vuelta. Con una sonrisa y la ilusión intacta. 262 días después, el canadiense volvió a participar en un encuentro oficial tras su grave lesión de rodilla. Grandes noticias para el Bayern Múnich de Vincent Kompany, que recupera a uno de los mejores laterales izquierdos del mundo, y para la selección de Canadá, anfitriona del Mundial 2026, que, salvo sorpresa, podrá disfrutar de su estrella en verano al cien por cien.

Después de dar calabazas al Real Madrid y renovar con el cuadro bávaro hasta el verano de 2030, Alphonso Davies se rompió el ligamento cruzado de su rodilla derecha durante un partido de Canadá frente a Estados Unidos en el mes de marzo. El 'Virus FIFA' le acababa de azotar, y con mucha fuerza.

Ocho meses de recuperación

El jugador, al principio, se vino abajo. Así lo reconoció cuando el proceso ya estaba más avanzado y ya podía ejercitarse junto a sus compañeros. Sin embargo, trató de levantarse lo antes posible para enfocarse en su proceso de recuperación, siendo consciente de que. a nivel mental, sería un camino complicadísimo. Para evitar recaídas y volver al máximo nivel posible, dio mucha prioridad a recuperar la musculatura de la pierna afectada, la derecha, y a no perder condiciones tan básicas en su juego como la potencia, la agilidad o la velocidad.

Fueron meses de trabajo personalizado y exhaustivo, pero el premio ya ha llegado: en el partido de Champions League contra el Sporting CP participó unos cuantos minutos tras 262 días en el dique seco. Más de ocho meses de baja que llegaron a su fin cuando, en el minuto 88 de partido, con el 3-1 en el marcador, Kompany lo llamó para sustituir a Serge Gnabry.

Contando el descuento, acabó jugando seis minutos que marcan la casilla de salida para un Davies que quiere ir poco a poco, evitar recaídas e ir cogiendo ritmo para volver a ser el jugador tan dominador que era antes de la lesión.

Intratable en Bundesliga (líder en solitario con 37 puntos; ocho más que el segundo clasificado, el Borussia Dortmund) y lanzado en Champions League (segundo en la tabla con 15 puntos), Davies mejorará una posición en el Bayern Múnich que, hasta la fecha, ha cubierto con mucha clase Josip Stanisic. Más herramientas para un Kompany que llegó cuestionado a tierras bávaras y hoy cuenta con un equipo de autor envidiable.