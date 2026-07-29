FÚTBOL INTERNACIONAL
De ver jugar a Baggio y a Guardiola a desaparecer: la triste historia del Brescia
El club italiano pone fin a sus 114 años de historia debido a problemas económicos
Desaparece un club histórico del fútbol italiano, uno que ha visto a grandes leyendas del futbol mundial vistiendo su camiseta: el Brescia deberá dejar de existir debido a una deuda de unos 20 millones de euros y diversos incumplimientos de pago.
El equipo arrastraba problemas económicos desde los tiempos de la pandemia, pero estos se agravaron mucho más tras el descenso a la Serie C en la temporada 2024/25. Tan complicada era la situación que el equipo no pudo inscribirse en la tercera categoría del fútbol italiano, por lo que esta última temporada el Brescia no ha jugado. Su último partido fue un amistoso en agosto de 2025.
Al no poder disputar partidos, los ingresos por ventas de entradas han desaparecido y la situación económica ha empeorado todavía más, por lo que los tribunales, pese a los intentos del club de buscar soluciones, han concluido que el club se encuentra en un "claro estado de insolvencia".
Brescia, un equipo en el que nacieron y dieron sus últimos pasos auténticas leyendas
De esta manera, el equipo deberá desaparecer tras 114 años de historia, en los cuales el equipo de la ciudad de 200.000 habitantes nunca consiguió ganar títulos, pero vio pasar por sus filas a grandísimos jugadores en etapas muy distintas de su carrera.
Fue en Brescia donde el Balón de Oro Roberto Baggio acabó su carrera, jugando entre el 2000 y el 2004, etapa en la que coincidió con Pep Guardiola, que abandonó el Barça en 2001 para llegar libre al conjunto lombardo, en el que estuvo la temporada 2001-02 y tuvo una breve segunda etapa durante los primeros seis meses en 2003 antes de poner rumbo a Qatar.
Pero Brescia no solo vio a grandes leyendas dando sus últimos pasos, también vio cómo otras nacían: fue allí donde Andrea Pirlo dio sus primeros pasos como futbolista. El jugador es canterano del equipo, y jugó un par de temporadas, entre 1996 y 1998, antes de poner rumbo al Inter de Milán. El jugador tuvo otro breve paso por el club entre enero y junio de 2001 en forma de cesión.
En la última etapa del Brescia en la Serie A, en la temporada 2019/20, debutó el que seguramente sea el último gran futbolista que pasó por sus filas: Sandro Tonali. El multimillonario nuevo fichaje del Tottenham empezó a destacar en el equipo lombardo, con el que consiguió ascender a la máxima categoría del fútbol italiano para posteriormente descender antes de llegar al Milan.
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