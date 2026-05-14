El último servicio de Bastoni

El Inter cerró anoche una temporada histórica levantando la Coppa Italia tras imponerse a la Lazio en el Olímpico de Roma y completar así un doblete nacional que confirma el dominio ‘nerazzurro’ en Italia. El conjunto de Cristian Chivu, que ya había conquistado la Serie A hace apenas unos días, sumó su segundo título del curso con una victoria sólida y cómoda en la final copera.

En medio de la celebración volvió a aparecer la figura de Alessandro Bastoni, titular una vez más en la defensa del Inter y pieza imprescindible durante toda la campaña. El central italiano ha sido uno de los grandes líderes del equipo tanto en Serie A como en la Coppa y ha firmado probablemente la temporada más completa de su carrera. A sus 27 años, Bastoni se ha consolidado definitivamente como uno de los mejores centrales del fútbol europeo gracias a su salida de balón, jerarquía defensiva y capacidad para liderar desde atrás.

Bastoni y el Inter vuelan hacia el Scudetto / EFE

El Inter todavía debe disputar dos jornadas más de Serie A, aunque ya no hay nada en juego tras asegurarse matemáticamente el Scudetto. Y precisamente ese contexto empieza a alimentar cada vez más la sensación de despedida alrededor de Bastoni. En Italia ya se da por hecho que el próximo verano será decisivo para resolver su futuro y el Barça aparece como el gran candidato para intentar sacarlo de Milán.

El interés azulgrana por el internacional italiano lleva meses creciendo y en las últimas semanas las informaciones desde Italia y Barcelona apuntan a avances importantes. Tanto en el entorno del Inter como en el propio club lombardo ya han reconocido públicamente el interés culé. El presidente ‘nerazzurro’, Beppe Marotta, admitió hace unos días que el Barça sigue muy de cerca al defensa italiano, aunque intentó rebajar el alcance de las negociaciones.

Bastoni prioridad en el Barça para reforzar la posición de central / SPORT

En el Barça consideran a Bastoni como el central ideal para reforzar la defensa de Hansi Flick. Su perfil zurdo, capacidad para iniciar el juego y experiencia en grandes escenarios encajan perfectamente con la idea futbolística azulgrana. Además, el club catalán lleva tiempo buscando un central de primer nivel que pueda ayudar a liderar la zaga durante la próxima década y el nombre de Bastoni parec ser el que más consenso genera en la dirección deportiva.

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Mientras tanto, en Milán empiezan a asumir que este puede haber sido uno de los últimos grandes servicios de Bastoni al Inter. El defensa italiano se marchó anoche del Olímpico celebrando otro título vestido de ‘nerazzurro’, aunque con un futuro que apunta cada vez más lejos de San Siro.