Spalletti puede con Vardy en su debut con la Juve

La Juventus arrancó este sábado la 'era Spalletti' con una ajustada victoria ante el Cremonese (1-2), soñador con la remontada gracias al veterano inglés Jamie Vardy pero incapaz de evitar la alegría 'bianconera' en el 128 aniversario de la 'Vecchia Signora', cada vez más cerca de la cabeza de carrera al sumar su segunda victoria consecutiva.

Luciano Spalletti, exseleccionador italiano y exentrenador de Roma, Inter o Nápoles -con este último ganó un Scudetto-, ya está a los mandos de la 'Vecchia Signora'. Su llegada fue sinónimo de victoria. Apenas minuto y medio tardó su nuevo equipo en hacer gol en el partido. Y no por haber estado apenas un entrenamiento al comando no quiso tocar cosas en el esquema de los suyos.

La primera gran sorpresa fue colocar a Koopmeiners, mediapunta, de central por la izquierda en línea de tres. Sorprendió tanto a la afición juventina como al Cremonese de Davide Nicola, la revelación de la temporada. Recién ascendido, el combinado de Cremona, con Jamie Vardy de titular, suma 14 puntos y está asentado en mitad de tabla contra todo pronóstico.

Kostic estrena la nueva era

Su resistencia habitual, eso sí, brilló por su ausencia. Menos de dos minutos y ya encajó un gol. Error en un despeje. Algo de fortuna en el rechace. Y Kostic, solo, favorecido por todo ello, superó a Audero para inaugurar el reinado de Spalletti, impertérrito en el banquillo ante el gol. Ni una sola mueca. Fue un tanto de celebraciones. Por ser el 128 cumpleaños de la 'Juve'. Y por ser el 33 cumpleaños del carrilero serbio.

Consiguió hacerse con el control del duelo la Juve. Algo no tan habitual recientemente. Pero tuvo que esperar a la segunda mitad para poder encarrilar la victoria definitivamente. Fue, curiosamente, el otro carrilero, Cambiaso. Le conoce bien Spalletti por la selección italiana. Le dio la libertad habitual que le otorga en la 'Azzurra' y pisó área el italiano. Su disparo, eso sí, tocó lo justo en un defensa para acabar en el fondo de la red de Audero en el minuto 68.

Ni Vardy pudo con Spalletti

Ahí se relajó la Juve, casi convencida de su victoria. Y ante delanteros como Jamie Vardy, un veterano de armas tomar, eso pasa factura. Cuando el final asomaba en el horizonte, una cabalgada suya, inteligente en el cuerpeo, acabó con un disparo cruzado que dio alas en Cremona, pero que no se tradujo en puntos.

La 'era Spalletti' comenzó, aunque con algo de susto, con victoria. Y con amarilla final para el técnico, nervioso en los minutos finales. La Juve suma ya dos victorias consecutivas. Son 18 puntos, a 4 del Nápoles, líder virtual con 22 unidades.