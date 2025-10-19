El 'show' de Nico Paz borra a la Juventus

En el duelo entre los dos máximos talentos de la Serie A, el argentino Nico Paz se impuso con claridad al turco Kenan Yildiz, protagonista como asistente y goleador del Como 1907 ante la Juventus de Turín (2-0), culpable de hundir a la 'Vecchia Signora' justo antes de visitar un Santiago Bernabéu al que llegará con 6 partidos seguidos sin ganar.

Los focos se centraron este domingo en dos jugadores. En el duelo entre Nico Paz y Kenan Yildiz. Ya no son promesas. Son realidades. Más importante su enfrentamiento casi que el propio partido por la importancia que supone que la Serie A explote internacionalmente el talento de sus dos joyas más importantes.

Y el que salió vencedor fue el jugador que, hoy por hoy, domina en Italia indiscutiblemente. No hay nadie mejor que él ni con tanto impacto. Con la asistencia y el golazo de esta jornada, suma 4 tantos y 4 pases de gol, protagonista en 8 de los 9 goles que acumula el combinado de Cesc Fàbregas en el campeonato doméstico. Números de estrella los del jugador de 21 años, internacional con Argentina y canterano de un Real Madrid que no le pierde de vista para su regreso.

Su despliegue volvió a ser total. Aparece por todo el campo para destrozar a los equipos rivales. No es solo que tenga una calidad que pocos poseen y un disparo que es oro para el Como. Es que tiene fuerza para aguantar la posesión. Es que tiene personalidad de sobra para pedir el balón en momentos complicados. Es que dirige el juego del Como a su antojo. Su impacto se mide en la tabla. El Como tiene 12 puntos, está a 3 del liderato que poseen Roma, Inter y Nápoles de manera compartida.

El primer destello en el partido significó el primer tanto del Como. Balón medido desde el perfil diestro del campo al segundo palo. Un regalo que Kempf mandó al cajón con un remate potente de primeras. Apenas 4 minutos y Nico Paz ya encaminó la victoria ante toda una 'Juve' que sufrió la primera derrota de su temporada.

Dato que, en realidad, no corresponde con un buen desempeño de los 'bianconeri'. Llegarán al duelo ante el Real Madrid con una derrota que barruntaba desde hace tiempo, con 5 empates seguidos entre Liga de Campeones y Serie A, siempre en el alambre por su vuelta a la irrelevancia futbolística, incapaz de proponer algo definido, de crear peligro sin depender de Yildiz o Conceicao.

Sus opciones de rascar un empate acabaron cuando Nico Paz decidió que era el momento de terminar el duelo. Recibió en el centro del campo. Galopó hasta el área. Todo el mundo sabía lo que iba a hacer. Regateó hacia fuera a Cambiaso. Se dejó el balón perfecto para su zurda. Y la colocó al palo largo para amarrar los tres puntos. Para colocar al Como entre los de arriba. Para atisbar los puestos de Liga de Campeones. Para acabar con el debate de la mayor estrella de la Serie A.