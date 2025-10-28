La Serie A no renuncia a jugar en Australia: "El caso de España es diferente, hubo una confrontación interna"

La idea de exportar los campeonatos domésticos a otros países sigue muy viva. Pese a la cancelación del partido entre Villarreal y FC Barcelona de LaLiga en Miami, la Serie A mantiene su postura de disputar un encuentro liguero próximamente en Australia. En concreto, la competición italiana planea jugar el duelo entre AC Milan y Como en tierras australianas el próximo mes de febrero.

La cancelación del duelo de LaLiga en ningún caso cambió la intención de la Serie A de jugar un partido de liga lejos de sus fronteras con el objetivo de expandir la marca. Además, esta decisión se apoya en la imposibilidad del Milan de acoger esa jornada en el Estadio Giuseppe Meazza, puesto que servirá para la ceremonia de apertura de los Juegos Olímpicos de Invierno 2026.

"Los dos equipos —Milan y Como— dieron su consentimiento y los 20 clubes de la Serie A también, a diferencia de lo que ocurrió en España, donde hubo una dinámica de confrontación interna. Aquí todos estuvieron de acuerdo: votó el Consejo Federal de la FIGC (Federación Italiana de Fútbol) y también obtuvimos la aprobación de la UEFA", admitió Luigi Di Siervo, director ejecutivo de la organización del fútbol italiano.

"Si analizamos el caso español, el argumento no es técnico. Allí se utilizó una técnica dilatoria: dejar pasar el tiempo hasta llegar tan cerca de la fecha del evento que ya no fuera posible llevarlo a cabo. Y ese es uno de los riesgos que tenemos. Pero lo que nosotros debemos hacer es tener claro el objetivo estratégico", añadió.

Di Siervo explicó la importancia de realizar este partido fuera de Italia a pesar de la oposición de varios actores: "Si le preguntas a un deportista si quiere pasar 20 horas en un avión para jugar un partido de fútbol de su liga, te dirá que es una locura. Si se lo preguntas a un entrenador que se juega el 'Scudetto' o el acceso a la 'Champions', también intentará resistirse. Si se lo preguntas a la gente, nadie quiere renunciar a la posibilidad de ir al estadio. Pero aquí se trata de si queremos el huevo hoy o la gallina mañana. Quien desarrolla un producto deportivo tiene la obligación de pensar a 5-10 años".

Y puso de ejemplo las ligas americanas: "Primer partido de la NBA en el extranjero: 1990, Tokio. ¿Qué hizo la NFL? Ciudad de México, 100.000 personas en 2005 para el partido. Hay que apuntar al objetivo más grande. Si queremos una liga internacional, hay que tener el valor de tomar decisiones impopulares que no partan de escuchar los instintos de los aficionados o de los jugadores que tienen un interés a corto o medio plazo".

"Desde el punto de vista técnico, tras un análisis profundo, no existen motivos para impedir la celebración de este partido. La sentencia sobre la Superliga deja claro que los organismos del fútbol —en particular en el caso de Italia, la FIFA y la UEFA— tienen una serie de derechos, pero también de deberes; es decir, no pueden impedir que se realicen determinados aspectos que no están prohibidos", explicó.

Asimismo, Di Siervo negó que el partido se juegue en Australia por un motivo económico. "No es por dinero. Intentaremos ir a Australia —si se nos concede la autorización— únicamente porque allí existe una comunidad de personas que merecen ver al Milan lo mismo que los aficionados de la Curva Sur. Es más, cuanto más lejana es la relación, más debe ser cultivada", apuntó.