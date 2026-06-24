Ronaldinho ficha por el Ravenna: "Tengo ganas de volver a bailar con el balón"

El mundo del deporte asiste a un regreso tan inesperado como mágico. Ronaldinho, campeón del mundo, Balón de Oro y leyenda indiscutible, se enfundará de nuevo las botas tras firmar oficialmente como jugador del Ravenna FC by Cipriani. El anuncio se ha llevado a cabo este 23 de junio y será rubricado en un evento celebrado en el Cipriani de Miami, restaurante de los propietarios del club, marcando el pistoletazo de salida para una nueva y ambiciosa era del equipo perteneciente a la región de Emilia-Romagna.

La estrella brasileña llega con un objetivo muy claro y profundamente personal: marcar el último gol de su carrera profesional vistiendo los colores del Rávena. Su incorporación supone el movimiento más trascendental en la historia de la entidad, situándola de inmediato en el epicentro del panorama futbolístico global.

"Nuevos colores, la misma sonrisa", ha asegurado Ronaldinho en el marco de su presentación. El exjugador del FC Barcelona se ha mostrado pletórico ante este inesperado regreso y ha declarado: "No puedo esperar para bailar con el balón y escribir una nueva y hermosa historia con Ignazio Cipriani y la familia Cipriani". En este sentido, el astro ha querido recalcar su eterna filosofía de juego: "El fútbol siempre ha sido pura alegría para mí y estoy emocionado de llevar ese espíritu a Rávena. ¡Que comience la magia!".

El proyecto detrás del regreso

El fichaje de Ronaldinho es la joya de la corona de la visión a largo plazo trazada por Ignazio Cipriani. Tras más de dos décadas residiendo en Estados Unidos y consolidando su marca en el sector de la hostelería de lujo, Cipriani y el grupo inversor Black Duck adquirieron el Ravenna Football Club en 2024. Su principal objetivo es proyectar su ciudad natal a escala internacional, fusionando el fútbol con la cultura, la creatividad y la identidad contemporánea italiana.

Para sostener este crecimiento, la directiva ha sumado a su equipo de gestión a Ariedo Braida, uno de los ejecutivos más respetados de Italia y arquitecto de una de las épocas más gloriosas del AC Milan. A nivel comercial, la entidad ya ha sellado una asociación técnica de cuatro años con la firma Nike, dejando claras sus aspiraciones de futuro.

Noticias relacionadas

Ignazio Cipriani también ha valorado el impacto de esta incorporación para la entidad. "Traer a Ronaldinho al Ravenna FC by Cipriani es un momento extraordinario para el club. Él fue mi ídolo de la infancia y su impacto en el juego va mucho más allá del fútbol", ha afirmado el presidente, con la esperanza de que su llegada inspire a toda una nueva generación de aficionados locales.