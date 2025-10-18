En directo
FÚTBOL INTERNACIONAL
Roma - Inter de Milán, en directo: jornada 7 de la Serie A, en vivo hoy
Sigue el minuto a minuto del duelo entre Roma e Inter de Milán
Daniel González
La Roma se mide al Inter de Milán en la séptima jornada de la Serie A con el liderato en juego.
ROMA 0-1 INTER | MINUTO 11
Siguen insistiendo los de Chivu con dos tiros de Calhanoglu.
ABRE LA LATA EL INTER
¡Gooooool de Ange-Yoan Bonny!
Abren la lata los 'neroazzurri' después de una gran asistencia de Nicolò Barella que ha materializado el delantero francés. Estaban insistiendo los visitantes en los primeros compases y han conseguido abrir la lata.
ROMA 0-1 INTER | MINUTO 6
¡Amarilla para Lautaro! La primera del encuentro.
ROMA 0-0 INTER | MINUTO 5
Primeros cinco minutos de juego con un Inter mejor en el campo. Los de Cristian Chivu han tenido dos acercamientos por la banda de Barella.
La Roma no se esperaba este inicio de sus rivales y tendrá que aumentar el ritmo para contrarestar las embestidas visitantes.
COMIENZA EL PARTIDO
¡Rueda el balón en el Olímpico de Roma!
Tienen la posesión los de Gasperini.
Todo preparado para que salten los protagonistas
Los jugadores se preparan en el túnel de vestuarios instantes antes de que empiece a sonar el himno de la Roma. ¡En menos de cinco minutos sonará el pitido incial!
El Inter, verdugo en el Olímpico de Roma
La Roma no vence al Inter de Milán en su estadio desde el 2 de octubre de 2016, hace nueve años. Los ‘neroazzurri’ llevan 4 temporadas consecutivas ganando en el estadio de la capital italiana.
Los de Gasperini quieren poner fin a su mala racha para ser más líderes, aprovechando el pinchazo del Nápoles.
Diez minutos para que arranque el choque
Siguen calentando los protagonistas en el césped del Olímpico de Roma. ¡En menos de diez minutos comenzará este partidazo!
El once ‘neroazzurro’
Los visitants saldrán al Olímpico de Roma con: Yann Sommer; Dumfries, Akanji, Acerbi, Bastoni, Dimarco; Calhanoglu, Barella, Mkhitaryan; Bonny y Lautaro Martínez.
La alineación de la Roma
Estos son los once elegidos por Gian Piero Gasperini: Mile Svilar; Mario Hermoso, Mancini, Ndicka; Celik, Manu Koné, Cristante, Wesley; Soulé, Pellegrini y Paulo Dybala.
