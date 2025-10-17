SERIE A
Roma - Inter: Horario y dónde ver en TV el partido de Serie A
Conoce a qué hora, el canal y dónde ver el Roma - Inter de Serie A
Roma e Inter se enfrentan este sábado 18 de octubre en el Estadio Olímpico en el partido de la Jornada 7 de la Serie A 2025-2026. Te contamos a qué hora es el Roma - Inter y dónde ver el partido en España.
En alusión a ello, el combinado dirigido por Gian Piero Gasperini llegará a la disputa luego de haber derrotado a la Fiorentina (2-1), derrotado al Hellas Verona (2-0), derrotado a la Lazio (1-0) y perdido contra el Torino (1-0). De esta manera, se ubican en el segundo lugar de la tabla con 15 puntos y +5 en el diferencial de goles.
Por su parte, los comandados por Cristian Chivu registraron una victoria sobre el Cremonese (4-1), una victoria sobre el Cagliari (2-0), una victoria sobre el Sassuolo (2-1) y una derrota frente a la Juventus (4-3). Semejantemente, se posicionan en el cuarto puesto de la clasificación con 12 puntos y +9 en la diferencia de anotaciones.
Asimismo, en lo que a sus enfrentamientos directos respecta en tiempos recientes, el Inter se impone sobre la Roma con cuatro victorias contra una, siendo que La Loba solo ha podido vencer a los nerazurris una vez en los últimos tres años.
Una vez culminada la fecha, la Roma se preparará para enfrentarse al Sassuolo, al Parma, al Milan y al Udinese, mientras que el Inter se topará con Napoli, Fiorentina, Hellas Verona y Lazio.
HORARIO DEL ROMA - INTER DE LA SERIE A
El partido entre Roma e Inter, correspondiente a la Jornada 7 de la Serie A, se disputa este sábado 18 de octubre a las 20:45 (CET) en España.
DÓNDE VER EL NROMA - INTER DE LA SERIE A
En España, el partido de Serie A entre Roma e Inter se podrá ver en directo y online a través de DAZN.
También puedes seguir toda la jornada de Serie A a través de SPORT, donde te ofrecemos narraciones en directo, crónicas y declaraciones destacadas al término de los partidos.
