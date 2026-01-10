La Roma no se da por vencida y acecha a Inter y Milan

La Roma se niega a descolgarse del Scudetto. El conjunto de Gian Piero Gasperini volvió a sumar de tres para colocarse momentáneamente en la tercera posición con los mismos puntos que el Milan y a tan solo tres unidades del líder Inter. Pese a que los capitalinos han disputado dos partidos más que todos sus rivales directos, las tres victorias en cuatro jornadas permiten ser optimistas en el Olímpico de Roma.

Sufrieron, eso sí, los de Gasperini para batir a un Sassuolo en caída libre que resistió 75 minutos, hasta que Manu Koné desequilibró la balanza tras una asistencia de Matías Soulé, autor tres minutos después del 2-0 definitivo para que la Roma apriete un poco más la lucha por la Liga de Campeones.

El Como empata; la Atalanta vence

Pero la pelea por Europa no solo se concentra en la 'zona Champions'. El Como de Cesc Fàbregas rescató sobre la bocina un punto (1-1) que le permite mantenerse en la sexta plaza, muy cerca de la Juventus y alejado en tres puntos de la Atalanta, séptima y que ayer venció al Torino (2-0, De Ketelaere y Pasalic).

Un gol nada más comenzar la segunda mitad de Nicolo Cambiaghi, después expulsado a la hora de partido con tarjeta roja directa, adelantó al Bolonia en el Giuseppe Sinigaglia y puso contra las cuerdas al Como, que esquivó la derrota en el minuto 94 con un golazo de Martín Baturina.

Tras un disparo a la madera de Nico Paz, el mediapunta croata se sacó un derechazo directo a la escuadra en la última jugada del encuentro para rescatar un punto para el conjunto dirigido por Cesc Fàbregas, que rompió una racha de tres victorias seguidas pero que sigue sexto, con siete puntos de renta sobre el Bolonia, octavo, que encadena ya siete jornadas sin ganar.