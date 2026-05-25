Revolución en los banquillos de Italia: Milan, Nápoles, Lazio y Atalanta, implicados

La Serie A vive uno de los veranos más convulsos de los últimos años. Los movimientos en los banquillos se suceden a velocidad de vértigo y varios gigantes del calcio ya han iniciado una auténtica reconstrucción. La salida de Antonio Conte del Nápoles ha desencadenado un efecto dominó que amenaza con cambiar por completo el mapa competitivo del fútbol italiano.

Mientras tanto, Gennaro Gattuso apunta a la Lazio, Maurizio Sarri se acerca a la Atalanta y el AC Milan ha decidido prescindir de Massimiliano Allegri tras una temporada decepcionante.

Conte rompe con el Nápoles

La gran bomba llegó desde Nápoles. Antonio Conte anunció oficialmente su salida después de una temporada marcada por tensiones internas pese a acabar segundo en la Serie A. El técnico italiano, que había llegado en 2024 y conquistó el Scudetto en su primer curso, reconoció discrepancias con la directiva y problemas de convivencia dentro del proyecto deportivo.

El propio presidente Aurelio De Laurentiis confirmó posteriormente la ruptura con un escueto comunicado en redes sociales. Según diversas informaciones en Italia, la decisión estaba tomada desde hacía semanas y Conte habría renunciado incluso a parte de la indemnización para facilitar su marcha. La salida de Conte deja libre uno de los banquillos más codiciados de Europa y ya ha provocado una cascada de movimientos en toda la Serie A.

Gattuso, muy cerca de la Lazio

Uno de los nombres propios del nuevo tablero es Gennaro Gattuso. El ex técnico del Milan y del Nápoles aparece como el principal candidato para hacerse cargo de la Lazio tras la salida de Maurizio Sarri. Medios italianos aseguran que existe ya un acuerdo muy avanzado entre ambas partes y que solo faltan los últimos trámites contractuales.

Gattuso llega tras una etapa complicada como seleccionador italiano. El técnico dejó el cargo después del fracaso de la Azzurra en la clasificación para el Mundial, pero mantiene un gran cartel dentro del fútbol italiano por su carácter competitivo y su capacidad para reconstruir grupos.

La Lazio busca un entrenador capaz de devolver estabilidad y agresividad competitiva a un proyecto que perdió fuerza en el tramo final de la temporada.

El Milan fulmina a Allegri

La crisis también golpea de lleno en San Siro. El AC Milan ha decidido despedir a Massimiliano Allegri después de quedarse fuera de la próxima Champions League. La derrota ante el Cagliari en la última jornada acabó condenando a un equipo que se desplomó en el momento decisivo del campeonato.

La directiva rossonera calificó el desenlace como un “fracaso inequívoco” y no solo cayó Allegri: también fueron destituidos varios ejecutivos importantes dentro de la estructura deportiva del club.

El Milan inicia ahora una reconstrucción profunda con la intención de recuperar su sitio entre la élite europea tras una campaña muy por debajo de las expectativas.

Sarri apunta a la Atalanta

Otro movimiento que gana fuerza en Italia es el de Maurizio Sarri rumbo a la Atalanta. El veterano técnico abandonará la Lazio y aparece como el gran favorito para asumir el relevo en Bérgamo.

La Atalanta quiere mantener una identidad ofensiva y competitiva después de varias temporadas de crecimiento sostenido, y Sarri encaja perfectamente en ese perfil por su propuesta futbolística basada en el control, la presión y la circulación rápida de balón.

Curiosamente, Sarri también había sido relacionado con el Nápoles como posible sustituto de Conte, aunque en las últimas horas la opción de la Atalanta ha ganado muchísimo peso en Italia.

Un verano que puede cambiar la Serie A

La sensación en Italia es clara: el mercado de entrenadores apenas acaba de empezar. La marcha de Conte ha acelerado todos los movimientos y amenaza con provocar una transformación histórica en la parte alta del campeonato.

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Con Milan en plena reconstrucción, Nápoles buscando nuevo líder, Lazio apostando por Gattuso y Atalanta acercándose a Sarri, la próxima Serie A promete empezar con un paisaje completamente distinto en sus banquillos.