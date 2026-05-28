Puerta cerrada para Bastoni: "Pienso que se quedará con nosotros"

El interés del FC Barcelona por Alessandro Bastoni se ha ido enfriando con el paso de las semanas. El central italiano parecía ser una de las prioridades de Deco para reforzar el eje de la defensa y el club azulgrana llegó a valorar seriamente su incorporación, consciente de que el perfil del zaguero del Inter encajaba perfectamente en la idea de juego de Hansi Flick. Sin embargo, las exigencias económicas del conjunto italiano, que se remitía a una cifra cercana a los 70 millones de euros, han complicado una operación que ahora mismo parece prácticamente descartada.

En Italia y en el entorno azulgrana ya se hablaba incluso de un enfriamiento claro de la operación. Diversas informaciones apuntaban a que el Barça ha aparcado el fichaje ante el elevado coste de la transferencia y la necesidad de priorizar otras posiciones en el mercado. El nombre de Bastoni sigue gustando en la dirección deportiva, pero ya no aparece como una opción prioritaria para este verano.

Alessandro Bastoni celebra junto a sus compañeros la conquista del 'Scudetto' 2025/2026 de la Serie A italiana / EFE

En este contexto, Giuseppe Marotta, presidente del Inter de Milán, ha dejado muy claro cuál es la postura del club italiano respecto al futuro del internacional transalpino. En declaraciones a ‘DAZN’, el dirigente fue contundente sobre la continuidad de Bastoni en San Siro.

“Nosotros, en principio, no somos vendedores. Si un jugador se va, es él el que ha expresado la voluntad de irse. Debo decir que Bastoni no ha expresado la voluntad de irse. Está contento aquí y nosotros no tenemos la necesidad de venderle. Pienso que se quedará con nosotros todavía”, expuso.

Las palabras de Marotta refuerzan la sensación de que el defensa seguirá vistiendo la camiseta ‘nerazzurra’ la próxima temporada y que el Barça ha cambiado el foco de sus prioridades para este verano.

La afición del Inter apoya a Bastoni y le ovaciona puesta en pie / @SalleIMFC

De hecho, el club azulgrana ha cerrado la incorporación de Anthony Gordon, extremo del Newcastle, en una operación que rondará los 70 millones de euros fijos más unos 10 millones en variables. Tanto Deco como Flick consideran estratégica la llegada del atacante inglés por su velocidad, capacidad de presión y polivalencia ofensiva.

Noticias relacionadas

En ese sentido, la prioridad del Barça en este tramo parece haberse desplazado hacia la parcela ofensiva. El fuerte impulso por Anthony Gordon y la elevada inversión prevista para cerrar su incorporación evidencian que el club azulgrana centra ahora sus esfuerzos en reforzar el ataque, mientras la opción de Bastoni pierde fuerza de cara al próximo mercado de verano.