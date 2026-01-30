Lorenzo Insigne regresa al fútbol italiano

Lorenzo Insigne ha querido cerrar el capítulo de su carrera con un final feliz: la vuelta al lugar donde le vieron crecer, el Pescara. A sus 34 años, tras dejar el Nápoles en 2022 y aventurarse en Toronto, el futbolista regresa de forma oficial e inédita al fútbol italiano. Lo hará en la Serie B, con el objetivo claro de ayudar al equipo a lograr la permanencia.

El regreso se produce en un contexto complicado para el club. El Pescara atraviesa una profunda crisis deportiva y ocupa actualmente la última posición de la clasificación, con 14 puntos, a cinco de la salvación. La llegada de Insigne supone un impulso anímico y futbolístico para un vestuario necesitado de referentes.

Insigne no tenía equipo

Tras cerrar su etapa en la MLS, el atacante se encontraba sin equipo desde el inicio de la temporada. Pese a contar con diferentes propuestas, optó por esperar. Su prioridad siempre fue regresar a Pescara, convencido de que allí podía aportar experiencia y liderazgo en un momento delicado.

"Tengo una excelente relación con el presidente y el director deportivo, pero la guinda del pastel fue Marco Verratti: él fue quien impulsó este traspaso. Estoy muy contento con esta decisión. El Pescara es un gran club y merece quedarse en la Serie B”, afirmó.

Marco Verratti se ha convertido en accionista mayoritario (aprox. 44%-50%) del Delfino Pescara 1936, donde debutó profesionalmente. La adquisición se oficializó en junio de 2025, buscando devolver al club a la élite del fútbol italiano, mientras mantiene su etapa como jugador activo.

Una leyenda del Pescara

Insigne fue una de las grandes figuras del histórico Pescara de la temporada 2011-12, aquel equipo que deslumbró en la Serie B y logró el ascenso con un fútbol ofensivo y atrevido. En aquel vestuario, brilló con Immobile y Verratti, lo que supuso el despegue de su carrera en Italia.

Esa temporada logró 20 goles y 13 asistencias en 38 partidos, un rendimiento que le permitió regresar al Nápoles y debutar poco después con la selección italiana. Unos números que aún hoy se recuerdan con admiración en el 'Adriático'.

Noticias relacionadas

El actual técnico del Pescara, Giorgio Gorgone, no dudó en elogiar su fichaje. “Es un campeón. Aquí hizo un campeonato espectacular y luego tuvo una carrera increíble”, señaló. Ahora, más de una década después, Insigne vuelve con el reto de cambiar el rumbo del equipo y escribir un último capítulo cargado de significado.