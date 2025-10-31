Nápoles - Como: Horario y dónde ver en TV el partido de Serie A

Nápoles y Como se enfrentan este sábado 1 de noviembre en el Estadio Diego Armando Maradona en el partido de la Jornada 10 de la Serie A 2025-2026. Te contamos a qué hora es el Nápoles - Como y dónde ver el partido en España.

En alusión a ello, el combinado dirigido por Antonio Conte llegará a la disputa luego de haber derrotado al Lecce (1-0), derrotado al Inter de Milán (3-1), perdido ante el Torino (1-0) y derrotado al Genoa (2-1). De esta manera, se ubican en el primer lugar de la tabla con 21 puntos y +8 en el diferencial de goles.

Por su parte, los comandados por Cesc Fábregas registraron una victoria sobre el Hellas Verona (3-1), un empate con el Como (0-0), una victoria sobre la Juventus (2-0) y un empate con el Atalanta (1-1). Semejantemente, se posicionan en el quinto puesto de la clasificación con 16 puntos y +6 en la diferencia de anotaciones.

Una vez culminada la fecha, el Nápoles se preparará para enfrentarse al Bolonia y al Atalanta, mientras que el Como se topará con Cagliari y Torino.

HORARIO DEL NÁPOLES - COMO DE LA SERIE A

El partido entre Nápoles y Como, correspondiente a la Jornada 10 de la Serie A, se disputa este sábado 1 de noviembre a las 18:00 (CET) en España.

DÓNDE VER EL NÁPOLES - COMO DE LA SERIE A

En España, el partido de Serie A entre Nápoles y Como se podrá ver en directo y online a través de DAZN.

También puedes seguir toda la jornada de Serie A a través de SPORT, donde te ofrecemos narraciones en directo, crónicas y declaraciones destacadas al término de los partidos.