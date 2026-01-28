Morata ve la luz 249 días después: "Es uno de los goles más importantes de mi vida"

Poco más necesita un delantero para liberar todos sus temores que un gol. Viven de ello, se alimentan de ello, pero cuando escasea es capaz de nublar la vista de cualquiera. Incluso la de un campeón. Para Álvaro Morata, ese calvario particular que viven los arietes cuando la pelota no entra estaba siendo interminable. Prácticamente insufrible. Pero terminó este martes y lo hizo con un grito de rabia al cielo que liberó todas las tensiones de golpe haciendo lo que mejor sabe: marcar goles.

Lo hizo en un nuevo partido de sobresaliente de este impecable Como de Cesc Fàbregas. Esta vez fue en la Coppa Italia, donde el conjunto del de Arenys de Mar se enfrentaba a la Fiorentina en octavos de final. Y quizás no fue el tanto más bonito de su carrera; un remate de primeras tras un centro lateral que es casi un trámite para alguien como Morata. Pero sí fue importante por lo que significaba, y es que Álvaro no marcaba desde el 24 de mayo. Fue con el Galatasaray, en su corta estancia en Turquía como cedido del Milan, y desde entonces no había visto puerta. La espera terminó en el Artemio Franchi.

Lo gritó con rabia, esa que llevaba acumulando desde el primer día que pisó la Provincia di Como. No había marcado todavía desde que este verano se embarcase en la aventura del equipo de Cesc Fàbregas, ese que marcha sexto en la Serie A a solamente tres puntos de la zona Champions maravillando a propios y extraños. Pero mientras el equipo iba hacia arriba, Morata lo hacía hacia abajo; sin suerte de cara a puerta en sus primeros meses, una lesión durante el partido contra el Inter a principios de diciembre lo había apartado de los terrenos de juego hasta ahora.

El delantero empezó este martes a inclinar la balanza para llegar a estar a la par con sus compañeros más pronto que tarde. "Tenemos un gran equipo, un gran grupo, y estoy encantado porque estos chicos me han ayudado muchísimo en los meses transcurridos desde que llegamos", comentó tras el partido Morata. Y una frase que define el momento por el que pasa el ariete: "Y aunque he marcado muchos goles mejores, quizás este sea uno de los más importantes, si no el más importante, por lo que hay detrás", dictaminó.

Álvaro Morata celebra su gol / Massimo Paolone/LaPresse / LAP

También habló sobre su futuro: "Todavía no sé si me quedaré en el Como, hay mucho en juego. Sólo estoy centrado en jugar aquí y ganar todo lo que podamos. Si Nico Paz se queda un año más, me quedo gratis", finalizó. El delantero se marchó con la sensación de haberse liberado, aunque el camino es largo hasta recuperar esa facilidad goleadora que ha definido al ariete durante toda su carrera.