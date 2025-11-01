Saltar al contenido principalSaltar al pie de página
Milan - Roma: Horario y dónde ver en TV el partido de Serie A

Conoce a qué hora, el canal y dónde ver el Milan - Roma de Serie A

La Roma asedia el liderato del Nápoles con la misma cantidad de puntos pero menos promedio de goles

La Roma asedia el liderato del Nápoles con la misma cantidad de puntos pero menos promedio de goles / AS Roma

Ronald Goncalves

Milan y Roma se enfrentan este domingo 2 de noviembre en el San Siro en el partido de la Jornada 10 de la Serie A 2025-2026. Te contamos a qué hora es el Milan - Roma y dónde ver el partido en España.

En alusión a ello, el combinado dirigido por Massimiliano Allegri llegará a la disputa luego de haber empatado con el Atalanta (1-1), empatado con el Pisa (2-2), derrotado a la Fiorentina (2-1) y empatado con la Juventus (0-0). De esta manera, se ubican en el cuarto lugar de la tabla con 18 puntos y +7 en el diferencial de goles.

El Milan sobrevive 'in extremis' a un recién ascendido

El Milan sobrevive 'in extremis' a un recién ascendido

Por su parte, los comandados por Gian Piero Gasperini registraron una victoria sobre el Parma (2-1), una victoria sobre el Sassuolo (1-0), una derrota frente al Inter (1-0) y una victoria sobre la Fiorentina (2-1). Semejantemente, se posicionan en el segundo puesto de la clasificación con 21 puntos y +6 en la diferencia de anotaciones.

Una vez culminada la fecha, el Milan se preparará para enfrentarse al Parma y al Inter, mientras que el Roma se topará con Udinese y Cremonese.

HORARIO DEL MILAN - ROMA DE LA SERIE A

El partido entre Milan y Roma, correspondiente a la Jornada 10 de la Serie A, se disputa este domingo 2 de noviembre a las 20:45 (CET) en España.

DÓNDE VER EL MILAN - ROMA DE LA SERIE A

En España, el partido de Serie A entre Milan y Roma se podrá ver en directo y online a través de DAZN.

También puedes seguir toda la jornada de Serie A a través de SPORT, donde te ofrecemos narraciones en directo, crónicas y declaraciones destacadas al término de los partidos.

