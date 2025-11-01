Milan - Roma: Horario y dónde ver en TV el partido de Serie A

Milan y Roma se enfrentan este domingo 2 de noviembre en el San Siro en el partido de la Jornada 10 de la Serie A 2025-2026. Te contamos a qué hora es el Milan - Roma y dónde ver el partido en España.

En alusión a ello, el combinado dirigido por Massimiliano Allegri llegará a la disputa luego de haber empatado con el Atalanta (1-1), empatado con el Pisa (2-2), derrotado a la Fiorentina (2-1) y empatado con la Juventus (0-0). De esta manera, se ubican en el cuarto lugar de la tabla con 18 puntos y +7 en el diferencial de goles.

Por su parte, los comandados por Gian Piero Gasperini registraron una victoria sobre el Parma (2-1), una victoria sobre el Sassuolo (1-0), una derrota frente al Inter (1-0) y una victoria sobre la Fiorentina (2-1). Semejantemente, se posicionan en el segundo puesto de la clasificación con 21 puntos y +6 en la diferencia de anotaciones.

Una vez culminada la fecha, el Milan se preparará para enfrentarse al Parma y al Inter, mientras que el Roma se topará con Udinese y Cremonese.

HORARIO DEL MILAN - ROMA DE LA SERIE A

El partido entre Milan y Roma, correspondiente a la Jornada 10 de la Serie A, se disputa este domingo 2 de noviembre a las 20:45 (CET) en España.

DÓNDE VER EL MILAN - ROMA DE LA SERIE A

En España, el partido de Serie A entre Milan y Roma se podrá ver en directo y online a través de DAZN.

También puedes seguir toda la jornada de Serie A a través de SPORT, donde te ofrecemos narraciones en directo, crónicas y declaraciones destacadas al término de los partidos.