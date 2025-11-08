El Milán quiere marcharse al parón de selecciones como líder de la Serie A

Con el parón de selecciones en el horizonte, la Serie A afronta una jornada 11 repleta de tensión, partidos clave y cuentas pendientes. El foco principal estará en Turín, donde Juventus y Torino disputarán un nuevo 'Derbi della Mole' con mucho más que el orgullo en juego: los 'bianconeri' buscan afianzarse en la parte alta, mientras que el Toro quiere seguir con su racha de cinco partidos sin perder y dar un golpe simbólico a su eterno rival.

Sin embargo, no será el único duelo con interés. El Como 1907 recibe a un Cagliari necesitado de puntos en la lucha por la permanencia, mientras que Lecce y Hellas Verona miden sus fuerzas en un enfrentamiento directo que puede marcar el rumbo de ambos antes del descanso internacional.

A todo esto se suma el Milan, que visita al Parma con la obligación de sumar los tres puntos. Massimiliano Allegri sabe que no hay margen para más tropiezos si quiere recuperar el liderato que se le escapó hace un par de semanas.

Mucho más que un derbi

La 'Vecchia Signora' llega al 'Derbi della Mole' buscando enlazar su tercer triunfo liguero consecutivo y confirmar el cambio de tono competitivo tras la llegada al banquillo 'bianconero' de Luciano Spalletti. El partido, que se jugará este sábado a las 18:00, en el Allianz Stadium, servirá como prueba para medir si la Juve es capaz de sostener su reacción en liga después de unas semanas irregulares en Europa. El equipo viene de empatar 1-1 contra el Sporting en Champions League, un resultado que lo deja con solo tres puntos en cuatro jornadas europeas y sin victorias en esa competición. Ese empate ha alimentado la sensación de que la Juventus compite bien, pero no remata los partidos cuando tiene que hacerlo, algo que aumenta la presión para este derbi.

Turin (Italy), 04/11/2025.- Juventus' Dusan Vlahovic celebrates scoring the 1-1 goal during the UEFA Champions League soccer match between Juventus FC and Sporting CP, in Turin, Italy, 04 November 2025. (Liga de Campeones, Italia) EFE/EPA/ALESSANDRO DI MARCO / ALESSANDRO DI MARCO

En Serie A, sin embargo, la cara del equipo es diferente. La 'Vecchia Signora' encadena dos victorias ligueras seguidas —frente a Udinese (3-1) y Cremonese (1-2)— y ocupa la sexta posición con dieciocho puntos, a cuatro del Napoli, que es líder. Spalletti ha consolidado un sistema con tres centrales y dos carrileros, que se transforma en 3-4-2-1 cuando tiene la pelota, y donde el holandés Koopmeiners se ha consolidado como una figura esencial en defensa. En ataque, el peso recae en Dušan Vlahović, que llega al derbi después de marcar en Champions y siendo el máximo goleador del equipo este curso (10 goles en todas las competiciones). Sin embargo, el ex seleccionador italiano no podrá contar para el derbi con los lesionados Arkadiusz Milik, Bremer, Juan Cabal, Carlo Pinsoglio y Lloyd Kelly.

A por el 'Scudetto'

Por su parte, el AC Milan viaja al Ennio Tardini con la sensación de que es un partido-trampa y, a la vez, una oportunidad para recuperar el liderato que perdió hace un par de semanas tras empatar frente al Atalanta (1-1). El cuadro 'rossonero', que ocupa la tercera posición y que tan solo ha concedido una derrota en lo que va de liga — frente al Cremonese (1-2)—, buscará repetir sensaciones después de la victoria de la semana pasada en casa frente a la Roma (1-0). Para ello, contarán con la presencia bajo palos de un Mike Maignan en estado de gracia que viene de ser nombrado MVP, tras dejar la portería a cero y atajar un penalti a los 'giallorossi'. De cara al partido frente al Parma, esa fiabilidad bajo palos y la gestión de ritmos tras el descanso aparecen como dos claves competitivas, en un estadio donde los partidos a menudo se deciden por detalles y a balón parado.

Los jugadores del AC Milan celebran la parada de Mike Maignan / Spada/LaPresse / LAP

Todo apunta a que los chicos de Allegri buscarán ensanchar el campo y cargar la zona de remate con los extremos y las llegadas de los centrocampistas. Para ello, contarán en la punta de ataque con el portugués Rafael Leão. El ex del Lille se marchó tocado la semana pasada, pero todo apunta a que estará disponible para esta jornada y que querrá prolongar su buena racha — tres goles y una asistencia en los últimos cuatro encuentros—. No obstante, el entrenador italiano no podrá contar con Adrien Rabiot, Santiago Giménez y Christian Pulisic — máximo goleador del equipo en liga con cuatro goles—, que siguen recuperándose de sus respectivas lesiones.