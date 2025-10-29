CALCIO
Mensaje institucional del Inter tras el accidente de Josep Martínez: "Estamos con él, le conocemos muy bien"
El portero español atropelló mortalmente a un anciano de 81 años el pasado martes mientras se dirigía a un entrenamiento
Son momentos duros para Josep Martínez, quien este martes atropelló mortalmente a un varón de 81 años mientras se dirigía a un entrenamiento del Inter de Milán. El club lombardo rompió su silencio institucional para mostrar apoyo y cercanía al futbolista valenciano, quien precisió de ayuda psicológica tras el fatal accidente en el que el anciano falleció en el acto.
Apoyo del Inter
Giuseppe Marotta, máximo mandatario de la entidad 'nerazzurra', quiso mandar un mensaje de cercanía al portero en estos difíciles momentos: "Lamentablemente, ha ocurrido un suceso grave y delicado. Damos nuestro más sentido pésame a la familia del fallecido y estamos con nuestro jugador, a quien conocemos muy bien. Son sucesos desafortunados que, por desgracia, forman parte de la vida cotidiana", dijo a los medios de comunicación en un evento sobre los Juegos Olímpicos de Invierno de Milán-Cortina.
Desde Italia informan medios locales que el jugador español habría dado negativo en los controles de alcoholemia y drogas a los que fue sometido. La Policía que investiga el accidente sucedido baraja varias hipótesis, pero la que está cobrando más peso es la de que el fallecido perdió el control de la silla motorizada que conducía por el arcén tras sufrir algún percance de salud.
Si es fortuito, no habrá responsabilidad penal
Josep Martínez está bajo investigación por posible homicidio víal imprudente, un delito que en Italia está penado con entre dos y siete años de cárcel. Aunque si se confirma que fue un hecho fortuito no tendría responsabilidad penal.
Uno de los testigos de la colisión, el vehículo que circulaba detras de Josep Martínez, testificó ante la Policía y aseveró que el finado conducía de forma irregular su silla de ruedas en los márgenes de la carretera. El potero español intentó socorrerle, pero ni él ni los servicios médicos que acudieron al lugar del accidente pudieron hacer nada por salvarle la vida.
