Lameck Banda, en paradero desconocido: nadie sabe dónde está desde hace dos semanas

Incertidumbre en el Lecce por su jugador Lameck Banda. El extremo izquierdo de 25 años, igual que sus compañeros, se marchó unos días de vacaciones una vez terminada la Serie A. Cuando tocó volver a la pretemporada, el 12 de julio, el futbolista no se presentó, alegando problemas logísticos.

Desde entonces, el club ha intentado contactar con él, pero no obtienen respuesta: actualmente, nadie del club conoce dónde está Banda. La última vez que se le vio fue hace un par de semanas en el aeropuerto de Lusaka, la capital de Zambia. El Lecce cree que el jugador sigue en el país africano, pero su paradero es actualmente desconocido.

Sus agentes tampoco saben nada sobre él, por lo que la situación está empezando a preocupar mucho a los directivos del Lecce: "Hace dos semanas que no tenemos noticia. Todos empezamos a estar preocupados de que pueda haber ocurrido algo que no tenga nada que ver con el fútbol" declaró su director deportivo.

Diversos medios locales han querido investigar la situación, y han encontrado un detalle que sorprende mucho: según 'Pianetalecce', su esposa sigue muy activa en Instagram subiendo publicaciones y ha dejado de seguir a su marido.

Algunas versiones indican que el jugador simplemente busca forzar su traspaso. Esto es lo que dice el periodista italiano Vittorio Murra, quien explica que el jugador fue contactado por una tercera persona e indicó que se encuentra bien, que simplemente no quiere volver a Lecce. Esta información, por ahora, sigue siendo un rumor, pues el club sigue sin saber nada del futbolista.

Banda llegó al Lecce en 2022 y esta ha sido su mejor temporada desde que llegó: 5 goles y 4 asistencias. El extremo sigue en paradero desconocido: algunos se temen lo peor, otros creen que es todo una estrategia. Lo único que es verdad a día de hoy es que nadie sabe dónde está Lameck Banda.