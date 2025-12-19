Juventus - Roma: Horario y dónde ver en TV el partido de Serie A

Juventus y Roma se enfrentan este sábado 20 de diciembre en el Allianz Stadium en el partido de la Jornada 16 de la Serie A 2025-2026. Te contamos a qué hora es el Juventus - Roma y dónde ver el partido en España.

En alusión a ello, el combinado dirigido por Luciano Spalletti llegará a la disputa luego de haber derrotado al Bologna (1-0), perdido contra el Napoli (2-1), derrotado al Cagliari (2-1) y empate con la Fiorentina (1-1). De esta manera, se ubican en el quinto lugar de la tabla con 26 puntos y +5 en el diferencial de goles.

Por su parte, los comandados por Gian Piero Gasperini registraron una victoria contra el Como (1-0), una derrota ante el Cagliari (1-0), una derrota ante el Napoli (1-0) y una victoria contra el Cremonese (3-1). Semejantemente, se posicionan en el cuarto puesto de la clasificación con 30 puntos y +8 en la diferencia de anotaciones.

HORARIO DEL JUVENTUS - ROMA DE LA SERIE A

El partido entre Juventus y Roma, correspondiente a la Jornada 16 de la Serie A, se disputa este sábado 20 de diciembre a las 20:45 (CET) en España.

DÓNDE VER EL IJUVENTUS - ROMA DE LA SERIE A

En España, el partido de Serie A entre Juventus y Roma se podrá ver en directo y online a través de DAZN.

También puedes seguir toda la jornada de Serie A a través de SPORT, donde te ofrecemos narraciones en directo, crónicas y declaraciones destacadas al término de los partidos.