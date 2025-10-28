Así es Josep Martínez: Vida privada del portero del Inter y ex de La Masia protagonista del accidente mortal

Tragedia en Como que ha sacudido al fútbol italiano. Un hombre de 81 años ha sido atropellado accidentalmente este martes por Josep Martínez, portero del Inter de Milán, que causó la muerte inmediata de la víctima tras el accidente producido cerca del centro de entrenamiento del club.

El trágico incidente sucedió este martes 28 de octubre a las 9:43 de la mañana, en la Via Bergamo de Fenegrò, provincia de Como, cerca de Appiano Gentile. Un hombre de 81 años ha sido atropellado por un coche en la zona residencial, conducido por el segundo portero del Inter de Milán, Josep Martínez. El guardameta, que se detuvo de inmediato para administrar primeros auxilios, resultó ileso del accidente.

Como señal de duelo, el Inter de Milán ha decidido cancelar la rueda de prensa del entrenador Cristian Chivu, prevista para esta tarde a las 14:00, el día antes del partido entre el Inter y la Fiorentina. El club está a la espera de más información.

¿Quién es Josep Martínez?

Josep Martínez es actualmente el segundo portero del Inter de Milán. Nacido en Alzira, municipio de la provincia de Valencia el 27 de mayo de 1998, llegó al club nerazzurro procedente del Genoa en 2024. Mide 1,91 metros y se formó en las categorías inferiores de la UD Alzira antes de incorporarse a la cantera del FC Barcelona, conocida como La Masia, donde completó su etapa juvenil. Su carrera profesional comenzó en 2017, cuando fichó por la UD Las Palmas. Tras destacar en el filial, debutó en el primer equipo y llamó la atención de clubes europeos.

En enero de 2020 fue traspasado al RB Leipzig, donde se integró como portero suplente y disputó algunos encuentros oficiales. En 2022 fue cedido al Genoa y tras una buena temporada en la Serie B, en la que contribuyó al ascenso del equipo a la máxima categoría italiana, el club lo adquirió en propiedad. En julio de 2024 fichó por el Inter de Milán, donde llegó como refuerzo de proyección y competencia interna en la portería.

El club italiano desembolsó 13,5 millones de euros por el español, que a sus 27 años tiene un cartel importante en el fútbol italiano. La temporada pasada, Josep Martínez tuvo su oportunidad de suplir a Sommer tras la lesión del guardameta, algo que permitió al portero disputar como titular partidos como el duelo clave contra el Nápoles en Serie A o el doble enfrentamiento contra el Feyenoord en Champions.

Esta temporada, a las órdenes de Chivu, Josep Martínez ha disputado dos partidos como titular frente al Sassuolo y Cagliari. Por ahora, Sommer sigue siendo el guardameta titular del equipo nerazzurro, pero Josep siempre está atento para aprovechar la mínima oportunidad y demostrar que puede ser el portero de futuro cuando Yann decida colgar los guantes.

En cuanto a su vida personal, mantiene un perfil muy reservado. No hay información pública contrastada sobre su situación sentimental o sobre si tiene pareja. Tampoco existen datos verificables sobre sus estudios más allá de su formación futbolística. En sus apariciones mediáticas se ha limitado a hablar de su trayectoria profesional y su evolución deportiva, evitando referencias a su vida privada.

Martínez ha residido en España, Alemania e Italia a lo largo de su carrera, y se le describe como un jugador disciplinado, centrado en el trabajo y con buena adaptación a distintos entornos