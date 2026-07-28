John Stones, a un paso del Inter de Milán

El Inter de Milán tiene como uno de los grandes objetivos para el mercado reforzar su defensa. Así, con el fichaje del 'Cuti' Romero como principal objetivo para la zaga todavía en el aire y el argentino esperando un movimiento del FC Barcelona, el conjunto italiano se ha movido rápido y habría logrado un acuerdo para incorporar como agente libre al central ex del Manchester City, John Stones, según se informa desde 'Sky Sports'.

De esta manera, los 'nerazzurri' arrebatan el fichaje a otros grandes clubes de Europa interesados en una de las grandes oportunidades del verano, ya que Arsenal y Chelsea buscaban mantener al defensa de 32 años en la Premier League, mientras que la Juventus de Turín trataba de ser el conjunto que lo llevara al 'calcio'. Finalmente, el equipo dirigido por Christian Chivu se ha impuesto en la carrera para hacerse con los servicios del internacional por Inglaterra.

El Inter aprovecha la oportunidad de mercado

Desde 'Sky Sports' se da la información de que el vigente campeón de la Serie A ha acordado verbalmente un contrato de dos años por John Stones, quien llegará tras finalizar su vinculación con el Manchester City, diez temporadas después de su llegada a los 'skyblues'. Durante su paso por el conjunto 'cityzen', el central ha conquistado un total de 20 títulos oficiales: seis Premier Leagues, tres FA Cups, cinco copas de la Liga, tres Community Shields, una UEFA Champions League, una Supercopa de Europa y un Mundial de Clubes. Además, el defensa se convirtió en una pieza fundamental en el histórico triplete conseguido en la campaña 22-23, actuando en un rol innovador entre central y mediocentro, diseñado por Pep Guardiola.

John Stones fue el segundo fichaje de Guardiola en el City / FRIEDEMANN VOGEL / EFE

Ahora, la llegada del central al club milanista se considera clave en el plan de Chivu de mejorar las prestaciones defensivas; una vez parece que Alessandro Bastoni terminará quedándose con los italianos y podría formar una gran dupla con el inglés, pese al interés en los últimos meses de FC Barcelona y Real Madrid. No obstante, el Inter sigue interesado en el capitán del Tottenham Hotspur, Cristian 'el Cuti' Romero, pues el argentino está considerado como el gran objetivo defensivo. De hecho, la intención pasaría por fichar a ambos si Benjamin Pavard se marcha traspasado, en un movimiento que liberaría espacio salarial y fichas en la plantilla.