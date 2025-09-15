Jamie Vardy se estrena en Italia

Jamie Vardy ha empezado, oficialmente, una nueva etapa en Italia. El eléctrico delantero inglés completó su debut oficial con la Cremonese después de ingresar al terreno de juego en el minuto 59 ante el Hellas Verona en un partido que terminó 0-0.

A sus 38 años, Vardy disputó 31 minutos sobre el césped del Marcantonio Bentegodi de Verona. 31 minutos en los que, al contrario de lo que nos tiene acostumbrados, se mostró tímido. Tocó pocos balones y sus compañeros no le encontraron en posiciones favorables en la zona de ataque. Aun así, el 'Calcio' solo acaba de empezar, y Vardy tiene fiesta para rato.

'StradiVardy', nuevo ídolo en Cremona

El 1 de septiembre se hizo oficial el traspaso de Jamie Vardy al Cremonese. Una relación extraña, que nadie podía prever hace tres semanas, pero que es una realidad. Entre violines Straiuvarius y 'L'estate' de Vivaldi, Vardy fue presentado con mucha elegancia como nuevo jugador de 'La Cremo', que lo firmó sin coste hasta junio de 2026.

Jamie Vardy, nuevo delantero de la Cremonese / US Cremonese

La fuerza de los violines retrataba bien la fuerza de Vardy en el campo. Un jugador directo, con la portería rival entre ceja y ceja, y que no tiene problemas en medirse con los centrales más fuertes, los porteros más habilidosos, o las aficiones más duras. El de Sheffield no le teme a nada y a nadie y lo refleja en el campo siempre que juega.

Historia viva del fútbol inglés

Su paso por Italia, llega después de completar una trayectoria única en Inglaterra. Un camino que comenzó con un arresto domiciliario y llegó a su punto más álgido en 2016, cuando de la mano de Claudio Ranieri conquistó la Premier League con el Leciester. Con ese triunfo, Vardy pasó a la historia de los 'Foxes' y se colgó la medalla de mito, quedándose grabado a fuego en la conciencia de todos los aficionados al fútbol que contemplaron, insólitos, sus incontables goles que concluyeron con Andrea Bocelli entonando el 'Nessun Dorma' en el King Power Stadium.

Jamie Vardy, una carrera admirable en el Leicester City / Leicester City

Al contrario que las otras estrellas de ese equipo (Mahrez, Kanté, etc.), Vardy no se movió del Leicester. Los Foxes confiaron en él cuando ningún otro club lo hizo y él les devolvió el favor entregándoles todo lo que tenía. El inglés llegó al King Power Stadium en 2012 procedente del Fleetwood y lo dejó 13 años después con una Premier League, una FA Cup, una Community Shield y dos títulos de Segunda División bajo el brazo.

Un jugador único en un club único

Ahora, el delantero adicto al Red-Bull ha dado el pistoletazo de salida a su primera etapa fuera de Inglaterra y lo hará en un equipo único. Un club recién ascendido de Serie B, que es tercero de la máxima competición de Italia con 7 puntos y tiene en sus filas a pintorescos personajes como Franco 'El Mudo' Vázquez, Mika Faye, Arnaldo Sanabria o el bisnieto de Benito Mussolini, Romano Floriani Mussolini.

El Cremonese rebosa carisma y le va como anillo al dedo a un futbolista que no se queda corto. Vardy ha marcado la historia de segunda década del siglo XXI en la Premier League y ahora quiere dejar sus últimos destellos en Italia, donde su ídolo Alessandro Del Piero brilló con la Juventus.