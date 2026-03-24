Italia se ilusiona con el Como de Cesc Fàbregas: "Puede ganar el Scudetto la próxima temporada"

Cesc Fàbregas no solo llegó a Como para un retiro tranquilo después de vivir una carrera futbolística de ensueño que hubiera firmado cualquier niño apasionado por el fútbol. Había un proyecto que construir, un banquillo que ocupar una vez colgadas las botas y un presupuesto que saber manejar. Se podía fichar porque la propiedad tenía potencial para poder hacerlo, pero había que ponerle cabeza. Y nada mejor que la cabeza de un mito que tenía muy claro los pasos a seguir.

Ascenso a Serie A y, a partir de ahí, a soñar. Ser estable y permanecer en la élite en la primera temporada y, en la segunda, volar. Y así está siendo. En este parón por selecciones, el Como puede presumir de estar en puestos Champions, una auténtica proeza para un equipo que un par de años atrás luchaba por ascender. Ha habido millones de por medio, algo de lo que sus rivales hacen especial hincapié, pero nada tendría sentido sin una idea de juego y una identidad, que es lo que ha puesto Cesc Fàbregas y su equipo.

"Es un equipo que gusta"

No es casualidad que, en Italia, se hable con orgullo de un equipo que, seguramente, despliegue el mejor juego del campeonato, con futbolistas como Nico Paz que han multiplicado su valor desde su llegada al lago. "Es un equipo que gusta. El Como despliega un juego ágil, agradable y entretenido en una liga que no está siendo muy brillante. Quizás haya algunos que sientan un poco de envidia y digan que, de todos modos, el Como gasta mucho. 'Es fácil conseguir resultados cuando se dispone de tanto dinero', dicen. Sin embargo, aunque es cierto que han gastado mucho, también lo han hecho bien, ya que han fichado a jugadores como Nico Paz, que era totalmente desconocido en Italia y que está demostrando ser muy bueno", asegura a SPORT el periodista Giulio Saetta, de 'La Gazzetta dello Sport'.

Cesc Fàbregas, el entrenador de moda en Italia / EFE

Para él, sin duda, el futuro es alentador: "No hay límites para este equipo. Mientras esté Cesc Fàbregas, creo que podemos esperar de todo, incluso que el año que viene pueda ganar el Scudetto". Por la misma línea se mueve Giacomo Iacobellis, de 'Tuttomercato': "El Como es la gran sorpresa de esta temporada. El equipo de Cesc dividió en dos partes a los aficionados italianos: los que lo aman (y lo envidian) y los que lo odian, pero todos tienen que reconocer que su modelo de gestión, fútbol y proyección futura está destruyendo muchas malas costumbres del calcio: no invertir en los jóvenes, darle más importancia al juego antes que al resultado, no trabajar a nivel de scouting, etc. Juve y Roma tienen más experiencia y la Juve acaba de recuperar a Vlahovic, pero me mojo y te digo que para mí el Como llega a la Champions".

Un técnico clave

Hablar del Como es hablar de Cesc. El de Arenys de Mar es un icono y el gran valedor de que haya tantos jugadores que vivan su mejor momento.

"Él es el entrenador, es quién elige a los jugadores, él el que los entrena, el que los hace jugar, el que les da motivación, el que consigue que jueguen un fútbol alegre y se diviertan... y encima logra resultados. Luego, también, ha sabido adaptarse tácticamente. Vino con una filosofía que le venía del Barcelona y del Arsenal, por lo que era muy ofensivo, muy de juego: Ahora ya ha empezado a cambiar, en el sentido de que ahora le da mucha importancia a la defensa. De hecho, el Como tiene la mejor defensa de la liga, es el que más partidos ha mantenido la portería a cero, por lo que también está madurando en el aspecto táctico, así que el mérito de Cesc es realmente enorme", asegura Saetta.

Para Iacobellis, "Cesc es fundamental, es tanto el líder como uno más del equipo. Creo que cuando se vaya recordaremos la Serie A antes y después de Cesc".

Aunque si hay que hablar de otro nombre propio en este equipo, ese es Nico Paz. Su entorno cuenta que está muy a gusto en el Como, donde ha podido crecer a pasos agigantados y le han dado la oportunidad de hacerlo. Sabe que su valor se ha disparado, pero ahora mismo solo piensa en acabar la temporada de la mejor forma. Los rumores sobre su futuro se disparan y, si no pasa nada, habrá traspaso sonado este verano.

Cesc Fàbregas y Nico Paz, en un partido del Como 1907 en la Serie A / EFE

"Es un jugador excepcional y las estadísticas, entre otras cosas, lo demuestran. Está mejorando cada vez más en cuanto a goles —ha marcado diez este año, mientras que el año pasado fueron seis—, y ha dado muchas asistencias. Pero ya no es solo eso. Hace jugadas que en Italia ya no estamos acostumbrados a ver, en un momento en el que hay una escasez de jugadores capaces de regatear al rival. Es espectacular", añade Saetta. Giacomo, por eso, va algo más allá: "Nico es un fenómeno, en un par de años será titular en un top club mundial porque lo tiene todo".

Con Nico Paz en estado de gracia y bajo la batuta de Cesc Fàbregas, el Como apunta a hacer una temporada histórica en Italia. Veremos si le da para meterse en Champions. De momento, sigue impresionando en una liga en la que está dando las notas de alegría que últimamente escasean.