Inter - Parma: Horario y dónde ver en TV el partido de Serie A

Inter y Parma se enfrentan este domingo 3 de mayo en el Giuseppe Meazza en el partido de la Jornada 35 de la Serie A 2025-2026. Te contamos a qué hora es el Inter - Parma y dónde ver el partido en España.

En alusión a ello, los de Christian Chivu vienen de empatar con el Torino, lo cual le impidió hacerse con la victoria matemática del Scudetto, pero nuevamente se encuentran a tres puntos de alcanzar la gloria, pues le proporcionaría la diferencia de unidades necesaria respecto al Napoli para sumar su vigésimo primer título de Serie A.

En aras de lograrlo, los nerazurris tendrán que superar a un Parma con el que guardan un registro altamente favorable, sumando siete victorias y tres empates en sus últimos enfrentamientos y manteniéndose alejados de la derrota desde 2018, por lo que todo indica que podrán celebrar en casa la consecución de la liga.

Por su parte, los comandados por Carlos Cuesta están salvados del descenso tras derrotar consecutivamente al Pisa y al Udinese, al igual que no tienen posibilidad matemática alguna de clasificar a una competencia europea, por lo que no tienen nada en juego de cara a su encuentro con los líderes.

A pesar de lo joven del entrenador español, logró que el combinado auriazul lograse resultados más positivos que los de la difícil temporada pasada, en la cual casi desciende. Así, el que fuese parte del cuerpo técnico de Mikel Arteta en el Arsenal durante cinco años finalmente está probando su valía en el banquillo, por lo que hay muchas expectativas tras de sí para la próxima campaña.

HORARIO DEL INTER - PARMA DE LA SERIE A

El partido entre Inter y Parma, correspondiente a la Jornada 35 de la Serie A, se disputa este domingo 3 de mayo a las 20:45 (CET) en España.

DÓNDE VER EL INTER - PARMA DE LA SERIE A

En España, el partido de Serie A entre Inter y Parma se podrá ver en directo y online a través de DAZN.

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