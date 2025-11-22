Inter - Milan: Horario y dónde ver en TV el partido de Serie A

Inter y Milan se enfrentan este domingo 23 de noviembre en el Giuseppe Meazza en el partido de la Jornada 12 de la Serie A 2025-2026. Te contamos a qué hora es el Inter - Milan y dónde ver el partido en España.

En alusión a ello, el combinado dirigido por Cristian Chivu llegará a la disputa luego de haber derrotado a la Lazio (2-0), derrotado al Hellas Verona (2-1), derrotado al Fiorentina (3-0) y perdido contra el Napoli (3-1). De esta manera, se ubican en el primer lugar de la tabla con 24 puntos y +14 en el diferencial de goles.

Por su parte, los comandados por Massimiliano Allegri registraron un empate con el Parma (2-2), una victoria sobre la Roma (1-0), un empate con el Atalanta (1-1) y un empate con el Pisa (2-2). Semejantemente, se posicionan en el tercer puesto de la clasificación con 22 puntos y +8 en la diferencia de anotaciones.

HORARIO DEL INTER - MILAN DE LA SERIE A

El partido entre Inter y Milan, correspondiente a la Jornada 12 de la Serie A, se disputa este domingo 23 de noviembre a las 20:45 (CET) en España.

DÓNDE VER EL INTER - MILAN DE LA SERIE A

En España, el partido de Serie A entre Inter y Milan se podrá ver en directo y online a través de DAZN.

También puedes seguir toda la jornada de Serie A a través de SPORT, donde te ofrecemos narraciones en directo, crónicas y declaraciones destacadas al término de los partidos.