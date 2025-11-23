En Directo
FÚTBOL INTERNACIONAL
Inter de Milán - AC Milan, en directo hoy: partido de la Serie A 2025-26, en vivo
Sigue en directo el duelo de la 13ª jornada de la Serie A entre Inter y Milan
Arnau Montserrat
Última hora del Inter-Milan en vivo.
INICIO DE PARTIDO
¡ARRANCÓ EL PARTIDO EN MILÁN!
Jugadores al terreno de juego, sorteo de campo y un ambiente espectacular en el Giuseppe Meazza. Todo listo para que arranque el derby della Madonnina
El Milan no pierde un partido des del 23 de agosto. Fue en la primera jornada de la Serie A, 1-2 ante el Cremonese. Eso sí, vienen de empatar a 2 contra el Parma. De hecho han empatado 3 de los últimos 4 partidos de liga.
Llega el Inter al derbi tras enlazar 3 victorias consecutivas en liga. Son terceros en estos momentos, a un punto del Nápoles que es segundo y a 3 de la Roma que es líder.
Y así sale el Milan:
El 11 del Inter de Milán para esta noche...
¡Muuuuuy buenas noches a todos/as! ¡Día de derbi della Madonnina!
