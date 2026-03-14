Inter - Atalanta: Horario y dónde ver en TV el partido de Serie A

Inter y Atalanta se enfrentan este sábado 14 de marzo en el Giuseppe Meazza en el partido de la Jornada 29 de la Serie A 2025-2026. Te contamos a qué hora es el Inter - Atalanta y dónde ver el partido en España.

En alusión a ello, los de Christian Chivu se presentan tras haber perdido contra el Milan en el derbi por la mínima, lo cual ha supuesto un duro golpe anímico aunque continúen como líderes de la Serie A. A pesar de haber cedido los tres puntos, los neriazurris continúan a siete puntos de distancia de los rossoneri, lo cual es una garantía importante de cara al último tercio de la temporada.

Además, el Inter puede estar confiado de su capacidad de enfrentar al Atalanta, ya que los han vencido de manera consecutiva en sus últimos nueve enfrentamientos directos y no pierden desde 2018. Quedar fuera de la Champions League ante el Bodo/Glimt supuso una caída considerable, pero ello les permitirá concentrarse en el torneo local.

Por su parte, los comandados por Raffaele Palladino vienen de ser avasallados por el Bayern de Múnich en los octavos de final de la Champions League, haciendo mella en el estado anímico de una plantilla que se encuentra debilitada por las ausencias de Raspadori, Éderson y Scalvini, estos dos últimos sin saber cuándo regresarán.

Independientemente, los de Bérgamo aún tienen razones para continuar peleando en la Serie A puesto que, actualmente, están fuera de la clasificación para torneos europeos para la próxima temporada. No obstante, solo cuatro puntos los separan del puesto de Conference League que detenta la Juventus y seis puntos tanto de la Roma (quinto lugar, Europa League) como del Como (cuarto lugar, Champions League), así que aún tienen probabilidades.

HORARIO DEL INTER - ATALANTA DE LA SERIE A

El partido entre Inter y Atalanta, correspondiente a la Jornada 29 de la Serie A, se disputa este sábado 14 de marzo a las 15:00 (CET) en España.

DÓNDE VER EL INTER - ATALANTA DE LA SERIE A

En España, el partido de Serie A entre Inter y Atalanta se podrá ver en directo y online a través de DAZN.

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