El Inter asalta el liderato tras los regalos de Milan y Nápoles

La Serie A tiene nuevo líder después de que el Inter aprovechara los tropiezos del Milan contra el Sassuolo (2-2) y del Nápoles ante el Udinese (1-0). Los nerazzurri supieron aprovechar los pinchazos de sus competidores, hicieron los deberes como debían y consiguieron los tres puntos en Génova para asaltar la parte alta de la clasificación del campeonato italiano (1-2).

Fue un partido que se puso de cara para el Inter de Milan desde bien pronto. Bisseck encontró portería con un disparo raso en los primeros minutos (0-1) que fue el predecesor del dominio creciente de los nerazzurri en la primera mitad. El equipo de Chivu lo intentó sin cesar y encontró su recompensa por medio de Lautaro, pichichi del campeonato italiano con ocho dianas, que puso el segundo para su equipo antes del descanso (0-2).

La segunda mitad parecía ser un trámite para el Inter, pero en una jugada aislada el Genoa recortó distancias gracias al tanto de Vitinha, que definió a puerta vacía tras regatear a Sommer (1-2). Los nerazzurri resistieron hasta el final y finalmente lograron tres puntos vitales para asaltar el liderato de la Serie A.

Lautaro celebra su gol contra el Genoa / Tano Pecoraro/LaPresse / LAP

El equipo de Chivu recupera la primera posición en una liga que está siendo la más imprevisible de Europa este primer tramo de temporada. Los continuos tropiezos de los tres principales candidatos al título -Nápoles, Milán e Inter- han provocado un auténtico baile en lo más alto de la clasificación, que vuelve a tener al Inter de Milán como líder del campeonato.