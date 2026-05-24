Histórico: el Como de Cesc Fàbregas jugará la Champions

Cesc Fàbregas sigue haciendo historia al frente del banquillo del Como 1907. Tras lograr el ascenso del club a la máxima categoría del fútbol italiano, y consolidarlo la temporada siguiente en la Serie A, el técnico catalán acaba de llevar al equipo a una histórica clasificación para la próxima edición de la Champions League.

En apenas unos años en los banquillos, el Como 1907 se ha convertido en uno de los proyectos más llamativos del fútbol europeo y firma una enorme progresión para ocupar ya un lugar destacado en el fútbol italiano. Esta vez, el equipo confirmó su presencia en la máxima competición continental tras una contundente victoria a domicilio frente a la Cremonese y aprovechar el tropiezo del AC Milan.

Cesc Fàbregas, entrenador del Como 1907 / EFE

El proyecto tiene además un claro sello personal de Cesc Fàbregas, que ha trasladado al banquillo la inteligencia táctica y la visión de juego que le caracterizaron como centrocampista. Su apuesta por un fútbol combinativo, con protagonismo del balón y valentía en la presión ha sido clave para acelerar la evolución del Como.

Será además la primera vez en la historia que el Como 1907 dispute la Champions League, un hito sin precedentes para la entidad lombarda. Este logro representa un salto histórico que abre un nuevo capítulo en la historia del equipo que dirige Cesc Fàbregas, ahora preparado para medirse con los grandes del continente en la máxima competición.

Noticias relacionadas

La Roma vuelve a la Champions

Por su parte, la AS Roma se hizo con la plaza restante para disputar la Champions League. El conjunto dirigido por Gasperini venció a domicilio al Verona con los goles de Malen y El Shaarawy y aprovechó además el tropiezo del Milan ante el Cagliari para regresar a la máxima competición continental siete años después.