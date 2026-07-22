La FIGC confirma que negocian con Pep Guardiola para que dirija a Italia

El presidente de la Federación Italiana de Fútbol (FIGC), Giovanni Malagò, admitió este martes que mantiene conversaciones con Pep Guardiola para que dirija la selección italiana, aunque advirtió de que no es seguro que la operación "llegue a buen puerto".

El máximo dirigente del Calcio también afirmó que la federación, en el aspecto económico, estaría dispuesta a hacer una excepción presupuestaria: "Se han hecho excepciones que, por ejemplo, conciernen al nombre que está tan presente estos días: Pep Guardiola", dijo en Vivavoce, un programa sobre actualidad deportiva y social en Italia.

Malagò reconoció que Guardiola es una de las opciones que estudia la federación, si bien insistió en que "no está dicho que la operación vaya a salir adelante". El entrenador catalán es uno de los favoritos para hacerse con las riendas de la selección 'azzurra' junto a técnicos italianos como Andrea Pirlo o Roberto Mancini.

El presidente de la FIGC señaló que en el caso del ex entrenador de Barça, Bayern y Manchester City "era importante y correcto abrir un diálogo y mantenerlo vivo, pero eso no debe interpretarse como una falta de consideración hacia los demás candidatos", agregó.

El máximo dirigente federativo aseguró que están centrados en encontrar el relevo más apropiado para Gennaro Gattuso y que la decisión definitiva llegará en un plazo breve. Gattusso presentó la dimisión después de que Italia quedara fuera de la fase final del Mundial 2026 tras perder la eliminatoria ante Bosnia. El combinado transalpino quedó fuera de la fase decisiva de una Copa del Mundo por tercera vez consecutiva.

Josep Guardiola, que al finalizar la temporada de clubes 2025/26 dejó el cargo de mánager del Manchester City tras una década, figura entre los candidatos a ocupar el cargo junto a Roberto Mancini, el último técnico que conquistó un título con la selección italiana al ganar la Eurocopa de 2020 (celebrada en 2021), y a Andrea Pirlo, aunque Malagò dejó claro que no son los únicos aspirantes al cargo.

Malagò, que asumió el cargo hace un mes tras la crisis abierta en la federación por no clasificar a la máxima cita del fútbol internacional por tercera vez consecutiva, manifestó que la lista de candidatos podría incluir un nombre inesperado. "Puede haber una sorpresa. Esperen unos días más y lo sabrán todo", concluyó.

Durante el fin de semana pasado, el director técnico de la Federación Italiana de Fútbol (FIGC), el legendario Paolo Maldini, y su asesor Leonardo se reunieron con Guardiola para valorar la posibilidad de que el técnico de Santpedor asuma el cargo de seleccionador de Italia.

Para Italia, campeona del Mundo en 1934, 1938, 1982 y 2006, únicamente por detrás de la pentacampeona Brasil, encadenar cuatro citas fuera de la fase final del Mundial sería una auténtica catástrofe nacional. El sueño, clasificarse para la Edición de 2030 que tendrá como sede conjunta Portugal, Marruecos y España, que defenederá su falmante segunda estrella conquistada en el 2026.