Eros Ramazzoti: "Los valores de la 'Juve' representan el camino de la vida"

Siempre comenzamos esta serie de entrevistas en Veladas Sonoras con la misma pregunta. Hablando en términos deportivos, si tuviera que trazar un paralelismo, ¿en qué punto cree Eros Ramazzotti que se encuentra su carrera musical? Sin duda, en su caso, tras una larguísima trayectoria hay una historia muy importante que contar.

Si tuviera que usar un paralelismo con el deporte, diría que estoy en esa fase de la carrera en la que has jugado muchos partidos importantes: he ganado, he perdido, he aprendido mucho, pero todavía tengo ganas de salir al campo. Y creo que eso es lo más bonito de todo. Después de cuarenta años de música, sin duda, hay una historia importante que contar, pero no me siento para nada al final del camino, al contrario, siento que todavía estoy en juego, con la misma pasión y energía de siempre. Así es como defino mi momento.

¿Sigue algún deporte a diario? Tengo entendido que le interesa, especialmente, el fútbol. ¿Practica algún deporte? ¿Qué le aporta el deporte a su vida diaria?

Desde niño soy un gran aficionado al fútbol, sobre todo de la Juventus: es una gran pasión que me ha acompañado siempre. Me gusta todo lo que te permite estar al aire libre, como por ejemplo montar a caballo porque me hace sentir bien, me libera la mente y realmente percibo el contacto con la naturaleza. Con los años, sin embargo, también me he acercado al Kyokushinkai, que me ha enseñado disciplina y equilibrio. En general, siempre trato de seguir las grandes competiciones: el deporte, para mí, es pura energía y a menudo también una gran fuente de inspiración.

Para aquél que no lo conoce, ¿en qué consiste el Kyokushinkai?

Es un estilo de kárate fundado en 1953 por un maestro japonés, de origen coreano, de artes marciales. Principalmente posee una filosofía basada en la mejora completa personal mediante el control de la mente y el cuerpo, y tiene por objetivo la eficacia en el combate real. Por otro lado, destaca por sus intensos regímenes de entrenamiento, dureza y disciplina.

Como seguidor reconocido de la Juventus. ¿Qué representa la ‘Juve’ para usted?

Soy un aficionado de la Juventus desde cuando era niño. La ‘Juve’ para mi representa un poco lo que es el camino de la vida: con momentos buenos, algunos momentos difíciles, pero siempre mostrando la fuerza para seguir hacia adelante. El lema “Fino Alla Fine” (Hasta El Final) es algo que llevo dentro desde siempre, porque me ha enseñado a no rendirme ya sea en la música o en la vida. Es una mentalidad, más que un equipo.

Como amante del fútbol, ¿sigue de cerca las evoluciones del FC Barcelona? ¿Qué opina de su estilo de juego actual a los mandos de Hansi Flick? ¿Puede nombrar alguna figura del deporte que admire y por qué tuvo un impacto en su vida personal o su carrera discográfica?

El Barcelona, para mí, es uno de los equipos que juega el mejor fútbol del mundo. Además, tuve el honor de hacer unos toques de pelota con una leyenda mundial como Leo Messi y fue una emoción inmensa. A Messi lo admiro muchísimo como deportista y como persona. ¡Aunque en mi corazón debo admitir que solamente hay un capitán: ¡Alessandro Del Piero! (risas). Es un referente absoluto.

¿Cómo prepara sus giras y conciertos? Han pasado ya cuarenta años sobre el escenario y como nos comentaba mantiene la ilusión intacta como si fuera el primer día.

Preparar una gira, para mí, se parece un poco a la gestión de una pretemporada deportiva. Incluso después de cuarenta años en el escenario, siempre se empieza de nuevo porque se basa en entrenamiento, constancia y trabajo en equipo. Debo llegar en forma, porque el escenario exige energía, resistencia y mente, igual que todos los deportes. Al final, lo que importa es salir al “campo” y darlo todo. Cada gira es un nuevo partido por jugar, y las ganas siempre son las mismas que cuando empecé.

¿Qué espera de la nueva gira que le traerá a España este 2026 para celebrar su extensa carrera? Estará actuando en Barcelona el 2 de mayo en el Palau Sant Jordi con todo agotado y a Madrid el 4 en el Movistar Arena. Y ya con tres fechas adicionales para 2027 en Barcelona, Pamplona y Valencia lo que demuestra que su vigencia se mantiene intacta.

De esta nueva gira, que empezó el 11 de febrero en Mantova, espero, ante todo, volver a sentir el calor del público, es lo que más me da fuerza. Volver a España siempre es algo maravilloso porque es un país que siempre me ha recibido con gran afecto y cada vez me sorprende por la pasión con la que se vive la música. Será una manera de celebrar todos juntos estos años de carrera, compartiendo canciones, emociones y esa energía que solo un concierto puede darte.

¿Su música mantiene el mismo mensaje de años atrás o podemos decir que ha evolucionado con el tiempo?

Creo que el mensaje fundamental de mi música se ha mantenido igual: autenticidad, emoción, verdad, a pesar de que yo haya cambiado, crecido y vivido muchas experiencias. Lo que cuento hoy nace de la misma raíz de ayer, pero con una mirada diferente: apuntaría que más madura, más consciente, quizás también con un punto de vista más libre. La música sigue el camino de la vida: cambia de forma, pero el corazón sigue siendo el mismo.

¿Cómo ve la industria musical? Ha vivido varias épocas inmerso en la misma y puede hablar con peso y coherencia al respecto del panorama actual.

En cuanto a la industria musical de hoy, la veo como un mundo que se ha transformado muchísimo y que ofrece oportunidades increíbles. He atravesado diferentes épocas y puedo decir que nunca como ahora ha habido una circulación de ideas, sonidos, esencias o contaminaciones que antes eran impensables. Lo digital ha abierto nuevas vías, permite a cualquiera hacerse escuchar derribando las barreras del tiempo y del espacio, construyendo su propio camino de manera más directa.

¿Qué aportan las colaboraciones con otros artistas en su trabajo? Usted ha hecho muchas y con gente de renombre en el panorama musical.

Las colaboraciones siempre me han dado mucho: cada artista trae consigo un mundo diferente, y cuando trabajas con músicos internacionales cambias de perspectiva, descubres nuevos sonidos, nuevas formas de estar dentro de una canción. Con artistas como Tina Turner, Alicia Keys, Ricky Martin o Anastacia he vivido experiencias brillantes que me han dejado algo hermoso, no solo musicalmente sino también a nivel humano. La música también es compartir: solo se avanza, pero juntos se puede crear una emoción que supera cualquier límite, justo como me gusta a mí. Así lo siento.

¿Cómo evaluaría la presencia de las redes sociales en el mundo de la música?

Son un instrumento útil capaz de derribar muchas barreras, pero siempre tiendo a mirarlas con cautela: a veces incitan a quemar etapas demasiado rápido, a buscar resultados inmediatos sin el tiempo de madurar de verdad. En el mar de la música que nos llega cada día es fácil perderse, por eso creo que se necesitan equilibrio y herramientas adecuadas. Al final, lo que importa es el camino, no la carrera.

¿Podría explicarnos qué significa el amor para usted?

El amor es muchas cosas juntas, no una sola, con los años he comprendido que cambia de forma, crece contigo. Está el amor que te hace perder la cabeza, aquel que llega cuando menos lo esperas. Pero también está el amor más simple y poderoso: el de los hijos, de la familia, de las personas que siempre han estado a tu lado. Es un amor que te enseña paciencia y respeto. Y luego está el amor por la vida, por todo lo que haces. Para mí siempre ha sido también la música: una manera de dar y recibir, de mantener un contacto constante con el público.

La última, ¿qué música sonaba en el coche de tus padres cuando era niño?

Cuando era pequeño, cada viaje que hacía en coche con mis padres siempre estaba acompañado de mucha música, sobre todo la de los cantautores italianos que han sido y serán parte de la historia universal.