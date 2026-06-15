Continua el ciclo de entrenadores en la Serie A: Sarri, nuevo entrenador del Atalanta

Atalanta ya tiene nuevo entrenador. Tras una temporada en la que el club únicamente ha conseguido clasificarse a la Conference League, la directiva decidió que la etapa de Raffaele Palladino debía llegar a su fin, pese a que este apenas llegó en noviembre de 2025.

Su sucesor será Maurizio Sarri. El entrenador, campeón de la Europa League con el Chelsea en 2019 y de la Serie A en 2020 con la Juventus, buscará devolver al Atalanta a puestos de Champions League con una plantilla que ya sabe que no contará con Éderson, nuevo refuerzo del Manchester United.

El veterano técnico no llega en su mejor momento. Al finalizar esta temporada, la Lazio decidió rescindir su contrato tras solo un año en el club, pues el entrenador consiguió un más que insuficiente noveno puesto en la Serie A que ha dejado al equipo sin competición europea.

El ciclo de entrenadores de la Serie A, un meme convertido en realidad

Si por algo se caracteriza ahora mismo el Calcio, lejos de por ser un fútbol dominante en Europa, es sin dudas por su ya habitual reciclaje de entrenadores. Los grandes equipos del país van rotando los mismos técnicos constantemente, y algunos como Sarri ya han dado ordenes en gran parte de la península itálica. El nuevo entrenador de Atalanta ya ha estado en Nápoles, Juventus, dos etapas en Lazio, además de otros equipos con menos reputación como Empoli, Hellas Verona o Pescara al inicio de su carrera.

Además de Sarri, el ciclo tiene otros protagonistas: Allegri ya ha entrenado a Milán y Juventus, Gattuso ha pasado por Milán y Nápoles , Gasperini ha estado en Roma, Atalanta e Inter de Milán, Inzaghi en Inter de Milán y Lazio, Conte en Atalanta, Juventus, Inter y Nápoles, y Spalletti en Roma, Inter, Nápoles y Juventus.

El entrenador del Nápoles Antonio Conte durante el partido de Champions entre PSV Eindhoven y SSC Napoli / EFE/EPA/Robin van Lonkhuijsen

Este suceso ha provocado muchos memes en las redes sociales, pues los usuarios se han dado cuenta de esta curiosa rueda de entrenadores que no pasa en ningún otro país.

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Italia vive un fenómeno único: 7 entrenadores que se van turnando gran parte de los mejores banquillos del país, un ciclo que tiene pinta de que va a seguir existiendo, pues así lo indican los últimos rumores: Gattuso suena para suplir el hueco que ha quedado vacío tras el despido de Sarri en la Lazio y Allegri puede acabar en el banquillo del Nápoles.