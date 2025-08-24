Cesc va muy en serio

En una Serie A que no cuenta con un candidato al título especialmente claro, el Como de Cesc Fàbregas quiere pensar en el corto plazo e ir sumando tres puntos cada jornada. El equipo italiano, que terminó la pasada liga en la décima plaza, se ha reforzado muy bien este verano para intentar dar el siguiente paso. Sin embargo, el técnico catalán pide tranquilidad y quiere que los aficionados del equipo 'biancoblù' tengan los pies en el suelo y sean conscientes de que hace dos temporadas estaban en Serie B.

Nico Paz, muy inspirado

Pese a ello, el Como se estrenó esta temporada en liga con un estimulante triunfo ante un rival de entidad como la Lazio con una victoria por 2-0 gracias a los goles de Anastasios Douvikas y una de las perlas del cuadro dirigido por Cesc, Nico Paz, de falta directa. El argentino también fue el encargado de asistir al ariete griego en el primer tanto. Con una mentalidad parecida al 'partido a partido' de Diego Simeone, que no ha arrancado nada bien en LaLiga -un punto de seis posibles-, en el Como ya piensan en el próximo rival: el Bolonia.

Nico Paz, gol y asistencia ante la Lazio / EFE

Por su parte, la Juventus de Igor Tudor empezó con buen pie ante el Parma resolviendo el partido en el segundo tiempo. Jonathan David ya sabe lo que se siente al marcar en el calcio y Dusan Vlahovic, que sigue centrado en resolver su futuro, marcó a los cuatro minutos de saltar al terreno de juego -sustituyendo al canadiense-. Kenan Yildiz, el gran talento del equipo, sirvió las dos asistencias.

El que no pudo celebrar un triunfo fue la Atalanta de Iván Juric ante un recién ascendido como el Pisa. Se adelantaron los visitantes a los 26 minutos por un tanto en propia meta de Isak Hein y, aunque Gianluca Scamacca puso las tablas en el marcador en el 50', el Gewiss Stadium de Bérgamo vivió la primera decepción del curso. Y este domingo también jugaron Cagliari y Fiorentina, que se repartieron los puntos en el Unipol Domus tras los goles de Mandragora y Luperto (1-1).