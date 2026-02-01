Cesc y las lágrimas de Nico Paz: "Fallé yo, falló Messi, falló Terry en la final de Champions"

Contra diez desde el minuto 8 y con un penalti favorable en el 98', el Como no pudo pasar del empate contra la Atalanta, que jugó el duelo lombardo sin Ademola Lookman, destino a Madrid para cuajar su fichaje por el Atlético de Madrid.

Nico Paz fue el encargado de ejecutar la pena máxima, pero el hispanoargentino, con muchos números para regresar al Real Madrid este verano, erró el lanzamiento y, con él, la posibilidad de ganar los tres puntos para su equipo. Cesc Fàbregas, entrenador del Como, no dudó en defender a sus discípulo que se marchó del campo compungido y con lágrimas en sus ojos.

Nico Paz erró una pena máxima en el 98' con el Como / EFE

Parte del aprendizaje

El técnico de Arenys descargó de responsabilidad a Nico Paz y reconoció que el futbolista siempre "intenta marcar la diferencia". "Es importante mandar un mensaje positivo y de ánimo a los jóvenes. Si los queremos matar por un penalti yo no soy esa persona. Esto es parte del fútbol. He fallado yo, he visto fallar a Messi, a Terry en final de Champions y eso sí que duele", declaró el catalán a las cámaras de 'DAZN'.

Carnesecchi, tras el penalti fallado por Nico Paz / EFE

Ante la Dea bergamasca, Nico Paz falló su segundo penalti de la temporada, el tercero en su etapa en el Como. Cesc restó importancia a lo sucedido y afirmó que es parte del aprendizaje del futbolista en su camino hacia la élite. "Esto es parte del camino, que se vaya a casa pensando que es malo, porque se sentirá así... aunque nosotros no lo vemos de esa manera. Estamos muy unidos, tanto con Nico como con todos los jugadores jóvenes que tienen la valentía de intentar marcar la diferencia. Él siempre lo intenta. Y eso es lo importante. El campeón tiene que levantar la cabeza cuando ha pasado algo que no ha ido bien", aseveró.

29 ocasiones de gol

A pesar del resbalón frente a la Atalanta, el Como se mantiene en plaza europea, defendiendo cinco puntos de ventaja respecto al propio equipo bergamasco. El 0-0 fue un revés puntual, ya que, a juicio de Cesc, hicieron méritos suficientes como para ganar: "El balón no ha querido entrar. Es parte del fútbol también. Felicidades a la Atalanta porque han hecho su partido. Hemos tenido 29 ocasiones claras. Duele pero es así".