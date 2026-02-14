Cesc Fàbregas señala públicamente a Morata tras la derrota del Como: "Espero mucho más de él"

La derrota del Como 1907 ante la Fiorentina deja al cuadro lombardo cerca de la séptima, la primera sin el premio de las competiciones continentales. El cuadro entrenado por Cesc Fàbregas fue siempre a remolque de los 'viola' y, cuando recortaron distancias, una pueril expulsión de Álvaro Morata les acabó condenando.

El delantero madrileño vio dos cartulinas amarillas en un abrir y cerrar de ojos, ambas en acciones sin balón, que acabaron perjudicando en demasía al equipo en su conato de igualada. Cesc advirtió a Morata y manifestó públicamente que "espera mucho más de él" en estas situaciones que requieren de mente fría.

Una roja exprés

El internacional español vio la primera tarjeta en el minuto 88 tras una discusión con Mandragora, jugador de la Fiorentina y que cerca estuvo de fichar por el Betis el pasado verano. La segunda no se hizo esperar. Morata entró en las provocaciones de Ranieri, quien le propinó un pequeño empujón, y respondió con un empujón más brusco. Veinte minutos después de haber salido al campo, el delantero encaraba el túnel de vestuarios con una roja a sus espaldas.

"La provocación forma parte del fútbol. Quien no pueda convivir con esta faceta del fútbol se tiene que dedicar a otra cosa", declaró a 'DAZN' Fàbregas tras el duelo. "Es un jugador de experiencia, me espero mucho más en este sentido", añadió.

Tensión en el césped

El Como-Fiorentina fue de alto voltaje, con ambos equipos excesivamente revolucionados, con faltas innecesarias y piques por uno y otro lado. Cesc no acabó satisfecho con lo visto y achacó a ese nerviosismo la derrota de su equipo. "Se tiene que gestionar todo de otra manera porque la línea entre la victoria y la derrota es muy fina. No tenemos que responder a la provocación, forma parte del fútbol. Ellos estaban haciendo su partido, nosotros el nuestro. Se convierte todo en una coartada que no me gusta. Tú tienes que hacer el partido y lo que te diga el resto no tiene que influir", apuntó.

El Como, con esta derrota, pone en peligro su presencia en puestos europeos, aunque tiene que recuperar el partido ante el Milan que no jugó por la ceremonia de apertura de los Juegos Olímpicos de Invierno de Milán Cortina 2026.