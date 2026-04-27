Bryan Zaragoza vuelve al mercado

Bryan Zaragoza está viviendo una temporada en la Roma marcada por la irregularidad y la falta de continuidad en un equipo donde no ha conseguido asentarse en ningún momento. El extremo malagueño llegó al conjunto italiano en busca de minutos y estabilidad tras un inicio de curso con dudas en el Celta de Vigo, pero su paso por la Serie A no ha terminado de despegar y su futuro en el club romano ya está prácticamente descartado.

El atacante aterrizó en la Roma tras romper su cesión con el conjunto gallego en un momento en el que empezaba a ganar protagonismo. En Vigo había encadenado cinco titularidades en LaLiga y había firmado un gol ante el Rayo Vallecano en Balaídos, lo que parecía abrirle de nuevo las puertas de la confianza y la continuidad. Sin embargo, su decisión de cambiar de destino, probablemente con la mirada puesta en tener más visibilidad y opciones de cara a una posible presencia en el Mundial, no ha tenido el efecto esperado.

Bryan Zaragoza, en la Roma / Instagram

En Italia, Bryan apenas ha podido mostrar su fútbol. Tras una media hora ante el Cagliari, una titularidad y 45 minutos frente al Nápoles, otra aparición de inicio ante la Cremonese en la que fue sustituido a los 56 minutos y un minuto testimonial ante la Juventus, el extremo desapareció por completo de las alineaciones en la Serie A. En el tramo decisivo de la temporada su participación se redujo de forma drástica y en el mes de marzo solo sumó 56 minutos repartidos entre la Europa League ante el Bolonia, con una titularidad de 45 minutos y una breve aparición de 11, sin volver a jugar desde entonces.

La situación del jugador ha ido perdiendo fuerza con el paso de las semanas hasta el punto de que en Italia ya se asume su salida. Según informa 'La Gazzetta dello Sport', la Roma no cuenta con él para la próxima temporada y su nombre aparece en la lista de futbolistas que abandonarán el proyecto junto a otros como El Shaarawy, Tsimikas, Ferguson y Venturino.

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Con este escenario, Bryan Zaragoza vuelve a situarse en el mercado como una pieza interesante por su talento y desborde, especialmente para equipos que busquen desequilibrio en banda. A sus 23 años, todavía conserva margen de crecimiento y su perfil puede convertirse en una buena oportunidad de mercado para clubes que quieran relanzar a un jugador con condiciones pero necesitado de continuidad y confianza.