El aviso de Cesc Fàbregas: "Podríamos jugar la Champions con una plantilla de 16 o 17 futbolistas"

El Como 1907 está a las puertas de iniciar una temporada histórica. Después de firmar una brillante campaña 2025/26, en la que logró clasificarse por primera vez para la Champions League, el conjunto dirigido por Cesc Fàbregas continúa con su preparación con la disputa de la Copa de Como, un torneo en el que se medirá al Al Ula y al Villarreal y que servirá para seguir acumulando rodaje antes del estreno oficial.

En la rueda de prensa previa al torneo, el técnico catalán repasó la actualidad de su equipo, analizó el mercado de fichajes y lanzó un aviso sobre una de las dificultades con las que se encontrará el club en su debut en la máxima competición continental.

"Tenemos limitaciones en cuanto a las listas de la UEFA. Todavía no contamos con una cantera capaz de garantizarnos un número determinado de jugadores, y podríamos encontrarnos jugando la Champions League con una plantilla de 16 o 17 futbolistas. Por eso necesitamos formar a nuestros jugadores: es un proceso que lleva tiempo y no se puede completar en dos o tres años", explicó Fàbregas, poniendo el foco en las exigencias de la normativa UEFA y en el crecimiento estructural que todavía debe completar la entidad.

En ese sentido, el entrenador también señaló que varios jóvenes tendrán oportunidades durante el curso. "Cassano y Rispoli tendrán minutos, pero debemos gestionarlos con cuidado. Será una temporada atípica y necesitaremos la mentalidad adecuada. Sin embargo, tengo confianza, el equipo ha vuelto con muchas ganas", afirmó.

Uno de los nombres propios de la comparecencia fue Mattia Liberali, una de las grandes promesas del fútbol italiano y uno de los fichajes del verano. Fàbregas desveló la implicación del exjugador del Milan desde el primer momento. "Me llamó unos días antes del inicio de la concentración porque quería unirse a nosotros de inmediato. Demostró una gran disponibilidad desde el principio, asimiló rápidamente nuestras ideas y tiene cualidades importantes. Jugará mañana", aseguró. Además, explicó que puede actuar "como mediapunta, pero también como falso nueve".

El técnico también valoró el trabajo realizado por el club en el mercado tras las salidas de jugadores importantes como Sergi Roberto. "Sabíamos que se marcharían, pero pudimos intervenir de inmediato en el mercado. Kaiki llegó para reemplazar a Moreno, mientras que Luis Milla era un perfil que seguíamos desde enero. Tener a los sustitutos desde el inicio de la pretemporada ha sido muy importante", destacó.

Sobre el centrocampista español, Fàbregas fue especialmente elogioso: "Nos va a echar una mano. Es un jugador con personalidad, un líder, de esos que saben aportar equilibrio y orden al equipo". También dedicó buenas palabras a Kaiki: "Me gusta mucho su forma de defender. Es agresivo en los duelos y nunca se contiene. Con balón le pedimos algo diferente y estamos trabajando ese aspecto".

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Por último, el entrenador habló de Nico Paz, que regresará al equipo tras su participación con la selección argentina. "He hablado con él, pero no me corresponde intervenir en las decisiones de otro entrenador. Volverá el 17 de agosto, antes del partido contra el Udinese. No esperamos que juegue contra el Liverpool, aunque quizá cambie de opinión", concluyó.