El 'calcio' se desmorona: Europa retrata las miserias de Italia

El fútbol italiano hace tiempo que dejó de ser puntero en Europa. Funcionando a base de chispazos y actuaciones heroicas aisladas, la Serie A ha perdido muchísimo terreno con respecto a LaLiga y a la Premier en los últimos años. Gran prueba de ello es la prácticamente nula representación italiana en competiciones europeas.

Ni Juventus, ni Nápoles, ni Atalanta. Ni siquiera el Inter, vigente subcampeón de la Champions. Todos ellos ya han sido eliminados de la máxima competición internacional a nivel de clubes, dejando a la Serie A sin un solo representante en los cuartos de final de la Champions.

El descalabro fue mayúsculo, empezando por el prematuro adiós del Nápoles, que se despidió del torneo en la fase de grupos. No logró meterse entre los 24 primeros (30º), culminando así una temporada para olvidar. Mejor suerte corrieron Inter (10º), Juventus (13ª) y Atalanta (15º), que sí consiguieron meterse en el play-off previo a los octavos de final.

Cinco eliminados de siete posibles

Pero la mano negra siguió acechando a la Serie A. El Inter de Cristian Chivu, finalista de la última edición de la Champions, no pudo con la gran revelación del torneo, un Bodo/Glimt que dio la sorpresa y que superó a los 'nerazzurri' tanto en Noruega como en el Giuseppe Meazza. Mismo camino siguió la Juventus, con una decepcionante eliminación a manos del Galatasaray, que le endosó un 5-2 en Turquía para hacer valer el 3-2 en Turín.

Imagen del choque entre la Juventus y el Galatasaray / Alessandro Di Marco

No pintaba demasiado bien el fútbol italiano, aunque la Atalanta salvó los papeles superando al Borussia Dortmund en el play-off. Pero entonces iba a llegar la misión más complicada de todas: enfrentarse al todopoderoso Bayern Múnich en octavos. Y claro, el gigante alemán, muy superior en todos los sentidos, humilló a la única representación italiana en la Champions con un 1-6 en la ida solventado con un 4-1 en Baviera para dejar un global nada más y nada menos que de 10-2.

Portugal, por delante de Italia

Tal es la pésima actuación de los clubes italianos en Europa que incluso se han despedido ya de la posibilidad de adquirir la plaza extra que otorga la UEFA en función del coeficiente de Liga. En dicho ranking, Portugal se encuentra ya por delante de Italia, que únicamente cuenta con dos equipos con vida en Europa tras el duelo fratricida de este jueves entre la Roma y el Bolonia en la segunda máxima competición europea.

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Equipos de la Serie A en Europa Nápoles (Champions): Eliminado en 'fase liga'

en 'fase liga' Inter (Champions): Eliminado en 'play-off'

en 'play-off' Juventus (Champions): Eliminada en 'play-off'

en 'play-off' Atalanta (Champions): Eliminada en octavos

en octavos Roma (Europa League): Eliminada en octavos

en octavos Bolonia (Europa League): Clasificada para cuartos

para cuartos Fiorentina (Conference League): Clasificada para cuartos

Sin representantes en la Liga de Campeones, cogen el testigo del fútbol italiano el Bolonia y la Fiorentina. Los de Vincenzo Italiano dejaron en la cuneta de octavos de la Europa League a la Roma de Gian Piero Gasperini (4-5 global), mientras que el conjunto 'viola' accedió a cuartos de la Conference League después de superar al Raków Czestochowa polaco (2-4 global). Sea como sea, ninguno de ellos parte como favorito, en una muestra más de la decadencia del 'calcio'.