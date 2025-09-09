La caída a los infiernos de Munir: de joya del Barça a fichar por un club de Irán

Hay futbolistas que no son capaces de cumplir con las enormes expectativas puestas sobre ellos. Lo cierto es que no debe ser nada fácil jugar con el peso de ser una de las joyas de uno de los mejores equipos del mundo. Y este es el caso de Munir El-Haddadi con la camiseta del FC Barcelona, aunque hay muchas situaciones parecidas en el mundo del fútbol.

El delantero hispano-marroquí debutó con el equipo azulgrana en un partido para el recuerdo. Con solo 18 años y 357 días, Munir protagonizó una noche histórica en el Camp Nou al ser, en ese momento, el futbolista más joven en marcar un gol en la primera jornada de LaLiga. Partió como titular por las ausencias de Neymar y Pedro por lesión y gastroenteritis, respectivamente, y aprovechó esta circunstancia de la mejor manera posible con un tanto en su primer partido con el primer equipo culé.

Munir fue culé en dos etapas (2014-2016 y 2018-2019) antes de marchar al Valencia 2016-2017. / Javi Ferrándiz

Era una de las joyas de La Masia, pero, poco a poco, su efecto se fue diluyendo culpa de las expectativas puestas en él tras sus primeros pasos en el primer equipo. Munir fue encadenando cesiones hasta abandonar el club azulgrana en enero de 2019 rumbo al Sevilla a cambio de 1,05 millones de euros. Se marchó con 56 partidos (12 goles) con el primer equipo del Barça y un palmarés de dos Ligas, dos Copas, una Champions, un Mundial de Clubes, una Supercopa de Europa y dos Supercopas de España.

Aunque en un primer momento logró brillar con el Sevilla, 20 partidos y siete goles en su primer curso como hispalense, acabó saliendo en el verano de 2022 por la necesidad del club sevillano de aligerar la masa salarial. Pasó con más pena que gloria por el Getafe y Las Palmas hasta llegar la campaña pasada al Leganés, donde descendió de categoría con unos registros de siete goles en 29 partidos, entre Copa del Rey y LaLiga.

Y, ahora tras desvincularse del club pepinero, Munir El-Haddadi ha decidido emprender una nueva y exótica aventura en el Esteghlal Tehran FC del Irán. Llega como agente libre y firma hasta el junio de 2027 en un destino muy sorprendente. A sus 30 años, se va a una liga con un nivel muy inferior donde intentará encontrar el acomodo que no ha conseguido en sus últimos años en el fútbol español.