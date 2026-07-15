La caída a los infiernos de un club francés histórico: el Girondins de Burdeos, al borde de la quiebra

El fútbol, como la vida, no entiende de memoria ni de historia. Todo se reduce al aquí y ahora, hacer bien las cosas y gestionar un club adecuadamente. Si no, todo se puede ir al traste. En nuestro país, tenemos el ejemplo del Real Zaragoza, club histórico de nuestro fútbol, campeón de Europa en su día, que disputará la Primera RFEF la próxima temporada. En Francia, el futuro de un clásico del fútbol francés como el Girondins de Burdeos pinta muy negro.

El comité de apelaciones de la Dirección Nacional de Control de la Gestión (DNCG) confirmó este miércoles la exclusión de los Girondins de Bordeaux del campeonato nacional y formalizó su descenso administrativo. El fondo de inversión Sparta Capital no logró recaudar los 10 millones de euros necesarios para mantenerse en National 2 (cuarta división) la próxima temporada, y su búsqueda de otro inversor tampoco tuvo éxito.

En peligro

Jugará, en el mejor de los casos, la sexta división francesa, la Regional 1. Pero la historia todavía puede empeorar.

Se ha programado una reunión con el juzgado mercantil para tratar la posible apertura de un procedimiento de liquidación. Según ha contado 'L'Equipe', la asociación tendrá que asumir los gastos relacionados únicamente con el número de registro del club, incluidos los 4,5 millones de euros adeudados por fichajes extranjeros y los 500.000 euros correspondientes a la compensación por formación.

Hitos europeos y éxitos nacionales

El Girondins ahora está en la UCI, pero hace unos años copaba portadas gracias a sus éxitos deportivos. En las competiciones nacionales su palmarés es importante: 6 ligas, 4 Copa de Francia, 3 Supercopa y 3 Copa de la Liga. En total, 16 títulos; el último, la Copa de Francia lograda en 2013 con un gol en el último minuto de Cheick Diabaté. Dicho éxito le dio un billete de acceso a la UEFA Europa League 2013-14.

Una de las seis ligas francesas cosechadas tuvo un gran significado. Precisamente, la última, en 2009. Entonces, el PSG no tenía la ascendencia que tiene en la actualidad y el gran club francés era el Olympique de Lyon. Solo hace falta ver los nombres que formaban aquel equipo para darse cuenta de su poderío: Hugo Lloris, Jérémy Toulalan, Juninho Pernambucano o Karim Benzema.

Tras siete campeonatos ligueros consecutivos, el Girondins rompió la hegemonía de 'Les Lions' con Laurent Blanc en el banquillo. En el césped, Gourcuff irrumpió en el fútbol francés como una promesa emergente y la dupla Cavenaghi-Chamakh fue letal. Una temporada después, tras ser líder en un grupo con Bayern y Juventus en la Champions, alcanzó los cuartos de final, donde perdió contra el propio Olympique.

Zinedine Zidane estuvo en el Girondins antes de fichar por la Juventus / X

En Europa, 'Les Girondins' se hicieron un hueco a finales del siglo XX. En 1985, disputó las semifinales de la Copa de Europa, quedándose a las puertas de la final tras derrotar 2-0 a la Juventus en el partido de vuelta. En 1996, llegó a la final de la UEFA, pero perdió contra el Bayern de Múnich. Un joven Zinedine Zidane realizó un gran torneo y se dio a conocer al mundo, antes de fichar por la Juventus.

Hundido por la gestión

El hundimiento del Girondins de Burdeos ha estado marcado por la terrible gestión de sus últimos propietarios. El fondo de inversión estadounidense King Street compró el Girondins de Burdeos en 2018. En abril de 2021, tras graves pérdidas económicas agravadas por la pandemia y la crisis de los derechos televisivos, el fondo retiró su apoyo financiero, dejando al club en quiebra con una deuda de unos 60 millones de euros. Ese verano, el empresario Gérard López asumió la propiedad del equipo francés.

Gérard López, propietario del Girondins de Bordeaux / Twitter: @girondins

Y nada mejoró. En 2022, descendió a Ligue 2 después de una muy mala temporada. En la temporada 2023-2024 se consumó el descenso a la Tercera División debido a la grave situación financiera del club, que llegó a amasar una deuda de 88 millones de euros con múltiples acreedores, incluida la Seguridad Social.

Pese al intento de López de vender el club a un grupo inversor, el club vivió un descenso administrativo al Campeonato Nacional 2 para la temporada 2024-25. Ello implicó que el club se declarara en quiebra ante el Tribunal de Comercio de Burdeos para iniciar una reestructuración. Esta decisión implicó la pérdida automática del estatus profesional del club y el cierre del centro de entrenamiento.

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Finalmente, la mala gestión de Gérard López se lleva por delante a otro club, tras provocar la desaparición del Royal Excel Mouscron belga y descender al Boavista portugués a quinta división por deudas.